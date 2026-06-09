Inteligența artificială, noul front al spionajului. De unde vine cea mai mare amenințare

Sectorul tehnologic a fost cel mai vizat atât de grupări de hackeri asociate unor state, cât și de infractorii cibernetici, iar companiile implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale, a semiconductorilor și a serviciilor IT au devenit ținte de mare valoare pentru operațiunile de spionaj.

AI, noul câmp de luptă dintre marile puteri

Potrivit unui raport publicat marți de compania de securitate cibernetică CrowdStrike și citat de Reuters, campaniile atribuite Chinei sunt aliniate priorităților strategice ale Beijingului și urmăresc obținerea de informații cu valoare tehnologică, economică și strategică.

„Există o cursă a înarmării în domeniul inteligenței artificiale între Statele Unite și China, iar China intenționează să obțină dominația globală până în 2030”, a explicat Adam Meyers, unul dintre directorii companiei de securitate cibernetică.

Ținte pentru spionajul cibernetic

Raportul, care analizează perioada 1 aprilie 2025 – 31 martie 2026, arată că firmele care cercetează, dezvoltă sau distribuie hardware, software, semiconductori și servicii IT se află în centrul interesului grupărilor de hackeri asociate unor guverne, folosite pentru colectarea de informații strategice și economice.

Casa Albă a acuzat recent entități din China că desfășoară „campanii deliberate, la scară industrială” pentru a extrage informații din modelele de inteligență artificială dezvoltate în SUA și pentru a le utiliza în propriul avantaj.

China respinge acuzațiile

Ambasada Chinei la Washington a reacționat, respingând evaluarea prezentată în raport. Un purtător de cuvânt al misiunii diplomatice a declarat că Beijingul „se opune activităților de hacking și le combate în conformitate cu legea”, acuzând existența unor „denigrări și calomnii sub pretextul securității cibernetice”.

Oficialul chinez susține că Statele Unite și China ar trebui să coopereze în domeniul dezvoltării și reglementării inteligenței artificiale și că liderii celor două țări au convenit recent să lanseze un dialog bilateral pe această temă.

Spionaj cu ajutorul joburilor remote

Raportul atrage atenția și asupra activității grupărilor asociate Coreei de Nord, care folosesc identități false pentru a obține locuri de muncă la distanță în companii de tehnologie. Potrivit companiei, salariile obținute sunt direcționate în mare parte către regimul de la Phenian, iar accesul în interiorul firmelor înlensnește colectarea informațiilor.

De asemenea, potrivit CrowdStrike, hackerii din Rusia și Iran continuă să vizeze companiile de tehnologie din Statele Unite și din alte state pentru operațiuni de spionaj, dar și pentru atacuri cibernetice cu caracter distructiv.