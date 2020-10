Henry Cavill, actorul care îl întruchipează pe Superman, e gamer înverşunat. Era să rateze rolul, din cauza jocurilor

Te-ai gândi că mister Superman, Henry Cavill, în timpul liber, trage vapoare pe uscat, inversează rotaţia Pământului sau trimite extratereştrii de unde au venit.

Ei bine, nu. În timpul liber îşi construieşte calculatorul de gaming.

Nu ştiu dacă foloseşte vederea cu raze X, dar e foarte îndemânatic cu şurubelniţa. Mai pune câte o piesă invers, dar simţurile super-dezvoltate îl ajută să-şi dea seama de eroare şi s-o remedieze rapid. E în elementul lui, mai ales că e un gamer pasionat şi preferă oricând un PC în locul consolelor. E atât de pasionat, că era cât pe-aci să piardă rolul din Superman.

„Prima dată când m-au sunat, am ratat apelul. Jucam World of Warcraft, aveam alte priorităţi. Dar acum e cool, pentru că sunt Superman. Şi m-am uitat la telefon şi am văzut numele lui Zack Snyder, dar până să răspund, a închis”, a spus Henry Cavill.