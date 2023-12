Hotelul de Gheaţă Bâlea Lac, deschis într-o formă minimalizată din cauza temperaturilor ridicate

„Din cauza condiţiilor meteorologice, lucrările la Hotelul de Gheaţă au fost întrerupte. <Construcţia> a fost dată în funcţiune într-o formă minimalizată şi va fi finalizată după Revelion. La fel cum s-a întâmplat în majoritatea sezoanelor trecute, Moş Crăciun a reuşit şi în acest an să aducă turiştilor dornici de aventură şi inedit un nou Hotel de Gheaţă în căldarea glaciară a Lacului Bâlea. Primele camere, precum şi restaurantul/barul din hotel sunt pregătite pentru a primi oaspeţi ori simpli vizitatori, pragul acestui obiectiv special fiind deja trecut de câţiva zeci de turişti ce şi-au petrecut mini-vacanţa de Crăciun la munte, în binecunoscuta zonă a Masivului Făgăraş”, potrivit unui comunicat de presă.

Deocamdată, aventurierii ce doresc să vină la Hotelul de Gheaţă „ART&ICE” de la Bâlea Lac vor putea admira deja patru dintre camerele duble ale structurii deocorate prin sculpturi de gheaţă realizate de echipa artistului Eugen Petri.

„Pentru câteva zile, până după Anul Nou, s-a decis că trebuie luată o pauză în activitatea de edificare a Hotelului de Gheaţă, însă am marea bucurie să vă anunţ că împreună cu echipa de sculptori am finalizat sub formă de basorelief, sculptat în zăpadă şi gheaţă pe marele artist Andy Warhol, celebra Marilyn Monroe, celebru conte Dracula reprezentând Hotel Transilvania din Cluj-Napoca şi pe Regina Maria a României. În momentul de faţă lucrăm la punerea în operă din gheaţă şi zăpadă a Reginei Elisabeta a II-a, cu siguranţă cea mai mare iubitoare, susţinătoare şi colecţionară de artă pe care a cunoscut-o omenirea până în prezent”, spune Eugen Petri.

Temperaturile neobisnuit de mari în zona muntoasă afectează lucrările la noul Hotel de Gheaţă, chiar şi la sfârşitul lunii decembrie.

„În ultimele zile, la Bâlea Lac a bătut vântul foarte puternic, iar uneori temperaturile au fost mult peste normalul perioadei, astfel că am decis să întrerupem lucrările deoarece eficienţa acestora nu a fost tocmai cea dorită. În cazul în care vremea ne va permite, nu excludem varianta unei reluări a activităţii de edificare ceva mai devreme. Aceste decizii depind de evoluţia temperaturilor şi instalarea unei ierni autentice, măcar în varful muntelui. Din păcate, de câţiva ani buni şi aici la Bâlea Lac se observă serios schimbările climatice, iar iernile nu mai sunt la fel de aspre ca acum 20 de ani. Sper că iarna va reveni la normal cât mai repede şi vă asigur că facem eforturi ca experienţa trăită la Hotelul de Gheaţă Bâlea Lac să fie cu adevărat memorabilă”, afirmă Arnold Gunter Klingeis, iniţiator al Proiectului de Marketing Turistic „Hotel of Ice Bâlea Lac”.