Incident neobișnuit la Salonul Auto de la Paris. Un copil de 12 ani a reușit să pornească un Mercedes electric expus

Un alt copil, de aceeași vârstă, se afla în mașină, însă niciunul dintre cei doi nu a fost rănit. Mercedes-Benz France a deschis o anchetă internă pentru a stabili cum a fost posibil ca automobilul să fie pornit.

🇫🇷🚙 INSOLITE — Des enfants improvisent un essai au SALON DE L’AUTO ! Ils enclenchent la marche arrière et finissent directement dans un MUR ! https://t.co/d8ZHoEX25M — Focus (@FocusMedia_Fr) October 17, 2026

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, 17 octombrie, la Salonul Auto de la Paris, la standul producătorului german Mercedes-Benz. Vizitatorii veniseră să admire noul Mercedes VLE, un model electric de tip van.

La un moment dat, un copil de 12 ani a reușit să urce la volan și să pornească mașina. Acesta a cuplat marșarierul, iar vehiculul a mers cu spatele, lovind decorul standului și distrugând o parte din amenajare.

Un angajat al standului a intervenit imediat și i-a cerut copilului să coboare. În mașină se mai afla un prieten de aceeași vârstă.

Potrivit L’Indépendant, nimeni nu a fost rănit. Mașina a suferit, la rândul ei, avarii ușoare.

De ce a putut fi pornită mașina expusă la salon

Incidentul ridică semne de întrebare privind măsurile de siguranță aplicate automobilelor prezentate la expoziții.

În mod obișnuit, vehiculele expuse la saloanele auto sunt configurate astfel încât vizitatorii să le poată explora interiorul și funcțiile fără să poată porni efectiv motorul. Aceste măsuri au rolul de a preveni atât furturile, cât și accidentele.

În cazul Mercedes VLE, circumstanțele exacte în care automobilul a putut fi pornit nu sunt încă cunoscute.

Mercedes-Benz France a anunțat că a deschis o anchetă internă pentru a clarifica modul în care s-a produs incidentul.

Mașina a fost ulterior retrasă de pe stand, motiv pentru care nu mai era expusă duminică, 18 octombrie, în ultima zi a salonului. Organizatorii au fost nevoiți să refacă și amenajarea afectată.

Un incident asemănător a avut loc în 2012

Nu este prima dată când un copil reușește să pornească un automobil expus la un salon auto din Paris.

În 2012, la o ediție anterioară a Salonului Auto, un copil de 12 ani a pornit un SUV electric prezentat de producătorul chinez Base Auto. Cheia mașinii fusese lăsată în contact, iar copilul a reușit să pornească vehiculul și să cupleze marșarierul.

Automobilul a lovit standul unui expozant din apropiere, provocând pagube atât structurii expoziționale, cât și mașinii. În acel caz, un angajat aflat în zonă a fost rănit ușor la picior și a primit îngrijiri medicale.

Incidentul recent readuce în atenție necesitatea unor măsuri stricte de securizare a automobilelor expuse publicului, mai ales atunci când acestea pot fi accesate de copii.