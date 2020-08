Protecţie nesigură cu încuietoarea smart: Cum îţi pot afla infractorii parola de wireless

Dacă foloseşti o încuietoate smart, crezi că eşti în siguranţă. Însă, ca orice device inteligent, şi aceasta poate fi spartă. Nu vorbim de rangă aici, ci de infractori cibernetici care îţi pot intercepta parola de acces.

August Smart Lock Pro, una din cele mai populare încuietori smart, are o vulnerabilitate descoperită de Bitdefender. E o problemă cu codarea transmisiei între telefonul mobil şi încuietoare. Şi, deşi Bitdefender a încercat să rezolve problema cu compania producătoare, la un moment dat comunicarea s-a blocat, iar vulnerabilitatea nu a fost rezolvată.

Alex Bălan, de la Bitdefender îţi explică despre ce e vorba:

„Un atacator poate fura parola de wireless din casa utilizatorului. Din păcate, cheia de criptare se găseşte în aplicaţia de Android. Am putut s-o scoatem foarte uşor, am putut să decriptăm foarte uşor pachetele şi în felul acesta am reuşit să arătăm că se poate fura parola de wireless a utilizatorului. Am comunicat cu cei de la August, începând cu anul trecut, în decembrie, din păcate comunicaţiile s-au oprit în martie”, spune el.