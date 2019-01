Inteligenţa artificială, „deranjată” de o inexactitate. Alexa intervine în discursul unui director | VIDEO

Se pare că Alexa a pus bazele unui revoluţii virtuale recent, când l-a întrerupt pe reprezentantul companiei Qualcomm la cel mai mare târg de tehnologie din lume, Consumer Electronics Show, în Las Vegas.

Purtătorul de cuvânt al companiei Qualcomm, pcompanie roducătoare de cipuri electronice, vorbea despre abilitatea sistemului Alexa de a recomanda hoteluri şi restaurante din apropiere, în timp ce oamenii sunt la volanul maşinii. În acel moment, asistentul digital a răspuns obraznic: „Ba nu! Nu este adevărat.”

Totuşi, nu este clar cu cine vorbea programul virtual.

Reprezentantul firmei a spus că „mai bine nu o mai întreb nimic pe Alexa.”

Discursul oferea detalii despre parteneriatul pe care Amazon îl va face cu Qualcomm pentru a produce cipuri capabile să se folosească de Alexa pe timpul condusului, conform unui comunicat de presă al companiei.

Qualcomm got a comment from Alexa: “not, that’s no true.” at CES News conference #CES2019 pic.twitter.com/IwEOpJuURT