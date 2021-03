Interviul Ducilor De Sussex a provocat multe controverse în presa internaţională

Ducii de Sussex au fost urmăriţi duminică seară de minim 17 milioane de oameni. Interviul acordat lui Oprah a trezit multe controverse iar în presa internaţională este cel mai urmărit subiect.

Winfrey a vorbit despre celebrul interviu în cadrul unei emisiuni matinale pe CBC.

Aceasta a spus că au fost multe lucruri care au surprins-o.

„Cred că discuţia despre culoarea pielii lui Archie. Asta m-a surprins. Ceea ce m-a mai surprins a fost şi de aceea am ţinut să clarific, dacă s-a simţit rău, dacă se simţea prost. Te- ai simţit tristă sau chiar au existat gânduri de suicid reale? Asta m-a surprins cu adevărat”, a povestit celebra realizatoare de emisiuni.

Leslie Carroll, cea care a scris ”American Princess: The Love Story of Meghan Markle and Prince Harry” a comentat şi ea poziţia în care Ducii de Sussex se află acum.

„Cred că Harry şi Meghan sunt cu siguranţă mai bine aici. S-au îndepărtat de un mediu extrem de toxic în care nu erau altceva decât denigraţi, iar acum îşi pot modela propria poveste şi pot continua să facă munca umanitară pe care o făceau înainte", a spus şi Carroll.

La conferinţa de presă susţinută de prim-ministrul britanic Boris Johnson luni, acesta a fost întrebat ce părere are despre intervenţia foştilor membri ai familiei Regale .

„Întotdeauna am avut cea mai mare admiraţie pentru Regină şi pentru rolul ei în această ţară şi pentru rolul din această comunitate. În rest toate celelate chestiuni legate de familia regală...am petrecut mult timp fără să comentez şi intenţionez să nu încep să o fac astăzi”, a declarat premierul.

O altă părere, pozitivă de această dată, despre Meghan Markle şi Prinţul Harry a venit din partea scriitoarea Elizabeth Holmes.

„Ce au reprezentat şi ce au adus la masa rotundă, a fost un public nou. Oameni cărora le pasă. Cei care au fost interesaţi de monarhie pentru prima dată pentru că Meghan a fost acolo. Şi acum nu numai că nu mai sunt interesaţi, ci sunt chiar supăraţi pe ei dintr-un motiv foarte bun”, conchide scriitoarea.