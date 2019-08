Jamie Oliver dă vina pe Brexit pentru prăbuşirea lanţului său de restaurante

Jamie Oliver a dat vina pe Brexit pentru prăbuşirea lanţului său de restaurante şi spune că grijile i-au stricat aniversarea de 40 de ani, potrivit Daily Mail

Cunocutul chef şi om te televiziune Jamie Oliver spune că oamenii au încetat să mai mănânce în restaurante din cauza nesiguranţei create de Brexit.

”Aniversarea mea de 40 de ani a fost distrusă din cauză că mă tot gândeam «chiar, ce se întâmplă aici»”, a spus Oliver pentru BBC Radio 4.

Programul ”Jamie Oliver: A Life Through Food/ Jamie Oliver: O viaţă prin mâncare” a găzduit afirmaţiile omului de televiziune car a recunoscut că s-a considerat ”destul de mare şi de deştept” ca să facă faţă schimbărilor aduse de anunţarea Brexitului, după referendumul din 2016.

”Lumea s-a schimbat, strada s-a schimbat, a început să fie mai mult bazată pe Uber- ni s-a schimbat şi concurenţa, iar noi păream mai puţin diferiţi decât înainte”, a spus Oliver.

Cele mai multe dintre restaurantele deţinute de Olives s-au închis în urmă cu trei luni. ”Sunt sigur că am învăţat o lecţie importantă care îmi va permite să fac lucruri incredibile în următorii 20 de ani într-un mod foarte foarte diferit, doar că nu ştiu care este acel mod deocamdată”, a comentat bucătarul.'I actually, weirdly, have a sense of gratitude for having seen the extraordinary best of it, and having had to live through the real worst of it – and that’s physically, mentally and financially.

În jur de 1000 de persoane şi-au pierdut locul de muncă atunci când toate cele 25 de restaurante Italian, Barbecoa şi Fifteen, deţinute de Oliver au fost închise.

Oliver a investit 13 milioane de lire sterline pentru a opri prăbuşirea reţelei de restaurante dar compania a pierdut într-un singur an 29 de milioane de lire sterline.

