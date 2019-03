Jennifer Lopez, planuri de nuntă opulentă. Când şi unde ar putea avea loc ceromonia "cu adevărat ca a unei prinţese"

Cântăreaţa şi actriţa americană Jennifer Lopez, care s-a logodit recent cu fostul jucător profesionist de baseball Alex Rodriguez, plănuieşte să aibă o ceremonie de nuntă opulentă, relatează covermg.com.

Surse apropiate vedetei americane susţin că aceasta a început să-şi planifice nunta, care va fi un eveniment "opulent".

Deşi Lopez a mai fost căsătorită de trei ori, ea îl vede pe fostul sportiv ca fiind "alesul ei" şi doreşte să aibă parte de o ceremonie de mare amploare, fiindcă aceasta este "ultima ei şansă de a avea o nuntă cu adevărat ca a unei prinţese".

Unde ar putea avea loc nunta

Potrivit aceloraşi informaţii, citate de revista britanică Heat, cuplul ia în considerare organizarea unei ceremonii în locuri exclusiviste, precum Insulele Bahamas, The Hamptons din statul american New York, Hawaii sau o insulă privată. Insulele Bahamas sunt, de altfel, un loc cu semnificaţie pentru Lopez şi Rodriguez, deoarece cei doi s-au logodit acolo în timpul unei vacanţe.

Aceleaşi surse mai spun că este posibil ca nunta să aibă loc în vară, în preajma zilei de naştere a vedetei, deoarece "ea preferă să nu aibă o logodnă lungă".

Spune "da" a patra oară

Jennifer Lopez a fost căsătorită de trei ori, prima dată cu ospătarul cubanez Ojani Noa, apoi cu dansatorul Chris Judd, ambele căsnicii durând un an. Cu cântăreţul Marc Anthony a fost căsătorită timp de şapte ani şi are copii gemeni, în vârstă de 11 ani.

Cântăreaţa americană a avut relaţii şi cu alţi doi bărbaţi celebri, respectiv rapperul P. Diddy şi actorul Ben Affleck.

Jennifer Lopez, scurtă biografie

Jennifer Lopez, în vârstă de 49 de ani, s-a lansat iniţial ca actriţă, înainte de a deveni o vedetă a muzicii pop. După ce a devenit cunoscută în anii 1990 cu rolul din sitcomul "In Living Color", Jennifer Lopez a devenit un star de talie mondială, remarcându-se în filme precum "Selena", "Money Train/Trenul cu bani", "Anaconda", "The Wedding Planner/Eu cu cine mă mărit?", "Maid In Manhattan/Camerista", "The Back-up Plan/Plan de rezervă" şi "What To Expect When You're Expecting/Pregăteşte-te, că vine!". Şi-a lansat albumul muzical de debut, "On the 6", în 1999.

Jennifer Lopez s-a remarcat şi în calitate de jurat al emisiunii-concurs "American Idol", dar şi cu numeroase albume pop, care s-au vândut în peste 75 de milioane de exemplare. Jennifer Lopez este şi o femeie de afaceri cu un simţ antreprenorial dezvoltat, artista lansându-şi propria companie de producţie, o linie vestimentară şi o gamă de parfumuri.

