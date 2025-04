Nu este Național Arena! Iată unde va avea loc concertul lui Jennifer Lopez

Pregătiți-vă pentru o vară fierbinte în 2025! Jennifer Lopez, superdiva showbiz-ului mondial, va încinge Piața Constituției din București cu un concert fulminant. Se va întâmpla pe 27 iulie, în cadrul festivalului Summer in the City, ajuns la a treia ediție! Show-ul divei, „Up All Night Live” promite o experiență live spectaculoasă și de neuitat.

Cunoscută pentru energia sa explozivă, vocea captivantă și o carisma absolut magnetică, Jennifer Lopez a ales și Bucureștiul printre destinațiile turneului său mondial. Artista își dorește o conexiune specială cu fanii români și pregătește un concert emoționant, cu coregrafii uluitoare și o producție grandioasă.

Artista a dorit sa concerteze într-ul loc emblematic iar fanii vor putea inclusiv să-și faca poze cu ea

Evenimentul este organizat de renumitul promotor Marcel Avram, în colaborare cu D&D East Entertainment, și va avea loc în fața impunătoarei „Case a Poporului”, un loc emblematic care a găzduit unele dintre cele mai mari concerte din România.

Biletele sunt disponibile cu prețuri începând de la 400 de lei pentru acces general și ajungând la 5.000 de lei pentru pachetele exclusive Greet&Foto, oferind fanilor șansa unică de a o întâlni pe J.Lo. Sunt disponibile și alte categorii, precum Golden Circle (650 lei), Diamond Circle (950 lei) și VIP Platform (1.000 lei), fiecare oferind diferite grade de apropiere și confort.

Dincolo de muzica electrizantă, Jennifer Lopez va aduce o parte din povestea sa personală pe scenă, integrată într-un spectacol-concept captivant. „„A fost o perioadă grea, poate cea mai grea din viața mea, dar și cea mai frumoasă. M-am întors către mine însămi, către copii, către adevărul și sinele meu. Acum sunt pregătită să vă ofer tot ce am mai bun. Voi fi acolo, pe scenă în fața voastră, să vă distrez și să vă inspir!”, a declarat artista.

Turneul „Up All Night Live”, un show electrizant și lansări multiple

Turneul „Up All Night Live” este parte dintr-un proiect artistic mai amplu, care include filmul-concept „This Is Me Now: A Love Story”, precum și lansarea unei platforme de produse colecționabile, permițând fanilor să dețină o bucată din universul J.Lo.

Cu o carieră de succes în muzică, film și business, Jennifer Lopez rămâne o forță globală. A vândut peste 80 de milioane de albume, a generat miliarde de vizualizări online și a fost protagonista unor filme de succes, precum „The Mother” sau „Unstoppable”.

Concertul din București depășește granițele unui simplu spectacol, devenind un eveniment cultural de marcă pentru vara anului 2025. Pentru mai multe detalii și achiziționarea de bilete accesați ddee.ro.