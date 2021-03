Jocurile Olimpice de la Tokyo. Kane Tanaka, „campioana longevităţii”, va purta torţa olimpică la 118 ani. Secretul unei vieţi lungi şi active

Kane Tanaka este în momentul de faţă cea mai longevivă persoană din lume, ajunsă recent la venerabila vârstă de 118 ani. Japoneza se pregăteşte să poarte torţa olimpică în luna mai, reprezentându-şi astfel ţara natală, ce găzduieşte Jocurile.

Tanaka a supravieţuit de două ori cancerului şi a trecut prin două perioade marcate de pandemii, iar acum va prelua torţa olimpică în oraşul Shime, din prefectura japoneză Fukuoka. În ciuda vârstei înaintate şi a familiei care îi va sta alături, cu un cărucior cu rotile pregătit, supercentenara (cu vârsta de peste 110 ani - n.r.) s-a ambiţionat să parcurgă ultimii paşi pe propriile picioare, pentru a-i înmâna torţa următoarei persoane.

În cei 118 ani de viaţă, Tanaka a fost martora unor vremuri tulburi, precum cele două războaie mondiale, iar pandemia de COVID-19 a trezit ecoul amintirilor din 1918, când gripa spaniolă făcea ravagii. Eiji a mărturisit, însă, că nu şi-a auzit bunica vorbind des despre trecut: „Priveşte tot înainte. Îi place foarte mult să trăiască în prezent”.

În anul naşterii lui Kane Tanaka, Jocurile Olimpice moderne, care debutaseră în 1896, nu aveau încă o tradiţie prea lungă.

Ultima oară când Jocurile Olimpice au avut loc în Tokyo, în 1964, Tanaka avea 61 de ani. Iar dacă numărăm atât ediţiile de vară, cât şi cele de iarnă ale Jocurilor, în acest an Tanaka va asista la cea de-a 49-a competiţie olimpică din viaţa ei.

Happy 118th birthday to our oldest living person record holder Kane Tanaka from Fukuoka, Japan 🎂🎉



Kane was born prematurely on 2 January 1903, the same year the Wright brothers became the first to achieve powered flight! pic.twitter.com/JJjUWE9Osz