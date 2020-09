Lecţiile de chitară sunt pentru orice vârstă. Florin, tată a doi copii, îţi spune cât timp durează până înveţi

Ţi-ar plăcea să ştii să cânţi la chitară? Dar cât de uşor sau greu este să înveţi dacă trecit de o anumită vârstă? Îţi spune Florin Mare, care ia lecţii de aproximativ 2 luni. Este consultant în branding şi are 46 de ani.

S-a „molipsit” de la copiii lui pe care i-a dat la lecţii de chitară şi tobe când erau mici. Acum vrea neapărat să înveţe să cânte Nothing Else Matters, de la Metallica. Ca orice om pasionat, şi-a botezat chitara, Rosie, după o piesă de la AC/DC.

Petran Paveliuc predă lecţii de chitară de peste 15 ani. El spune că la orice vârstă e la fel de dificil să înveţi să cânţi la acest instrument. Tinerii însă nu sunt la fel de persevereţi şi răbdători O lecţie de chitară, care durează o oră, costă între 80 şi 120 de lei, în funcţie de profesor.

„Am început să caut pe net tot felul de filmuleţe. Am zis să cer o părere, a fost contra aşteptărilor mele. M-a convins că trebuie să încep cu o metodă, cea când înveţi să pui degetele pe chitară, dar rezultatele încep să apară şi sunt foarte fericit când pot să cânt o melodie. Am început cu Metallica, Nothing Else Matters. Pe doi e Smoke on the Water, Deep Purple şi aş vrea Moby Dick, Led Zeppelin”, spune Florin Mare, cursant.

În prima lună înveţi cum se ţine corect chitara şi cum să-ţi coordonezi corect mişcarile. Trebuie să ai răbdare dacă vrei să ştii cânta bine. Ai nevoie de aproximativ 6 luni pentru a ajunge la nivelul dorit.

„Stau în faţa calculatorului şi simt nevoia, creierul îi trimite undeva la o activitate mai relaxantă, mulţi îşi găsesc în chitară refugiu. Te ajută să cochetezi cu muzica, să ai un sistem de valori muzical mai vast, complex. Căpătăm dexteritate, scriem mai bine la tastatură”, explică Petran Paveliuc, profesor.