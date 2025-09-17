Libertatea ca insultă. Activistă feministă, trimisă la închisoare pentru că a purtat un tricou pe care scria „Allah este lesbiană”

„Allah este lesbiană” – trei cuvinte care i-au adus activistei feministe Ibtissame Lachgar (50 de ani) doi ani și jumătate de închisoare și o amendă de fix 4.027 de lire sterline.

Cele trei cuvinte au fost inscripționate pe un tricou pe care aceasta l-a îmbrăcat, cu care s-a pozat, după care a postat fotografia pe rețelele de socializare.

Lachgar a fost arestată luna trecută, iar, la puțină vreme după acest eveniment, Parchetul de pe lângă Tribunalul din Rabat, capitala Marocului, a emis o declarație în care explică, potrivit gbnews:

„În urma publicării pe contul de social media al unei femei, a unei fotografii în care aceasta purta un tricou cu expresii ofensatoare la adresa divinității, însoțită de un mesaj insultător la adresa Islamului, procurorul a ordonat deschiderea unei anchete.

Lachgar: „Da, Islamul, ca orice ideologie religioasă, este fascist, falocratic și misogin”

Datorită urgenței cazului, persoana vizată a fost plasată în arest preventiv, conform legii”.

Activista de 50 de ani a postat pe rețelele de socializare o imagine în care apare zâmbitoare, purtând un tricou pe care scria „Allah este lesbiană”.

Lachgar a scris: „În Maroc, obișnuiesc să merg pe stradă cu tricouri pe care sunt scrise mesaje împotriva religiilor, Islamului, etc. Ne obosiți cu ipocrizia voastră, cu acuzațiile voastre. Da, Islamul, ca orice ideologie religioasă, este fascist, falocratic și misogin”.

Conform legislației marocane, persoanele găsite vinovate de aducerea de „prejudicii” Islamului pot fi amendate cu până la 40.000 de lire sterline și pot primi pedepse cuprinse între șase luni și doi ani de închisoare.

„Libertatea ei este o insultă pentru toți marocanii”

Feminista, cunoscută pentru pozițiile sale tranșante, a organizat în trecut numeroase proteste legate de violența masculină, drepturile femeilor și tratamentul aplicat persoanelor gay într-o țară majoritar musulmană.

Postarea lui Lachgar a stârnit indignare pe rețelele de socializare, activista de 50 de ani dezvăluind că a primit „mii de insulte sexiste, amenințări cu violul și cu moartea, apeluri la crimă și la lapidare” după ce a publicat imaginea pe 31 iulie.

Activista a citat și câteva dintre injuriile primite, printre care: „Libertatea ei este o insultă pentru toți marocanii”.