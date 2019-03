Macaulay Culkin a vorbit despre acuzaţiile de abuz sexual aduse lui Michael Jackson în documentarul "Leaving Neverland"

Actorul american Macaulay Culkin a vorbit despre acuzaţiile de abuz sexual aduse lui Michael Jackson, atât într-un interviu difuzat în luna ianuarie, cât şi în timpul proceselor în care starul pop era acuzat de pedofilie, scrie Newshub.

Documentarul "Leaving Neverland", difuzat de HBO, a declanşat o serie întreagă de reacţii, de la posturi de radio care au renunţat la difuzarea pieselor lui Michael Jackson la eliminarea unui episod în care se făcea referire la vedetă din serialul "Familia Simpson/ The Simpsons".

Macaulay Culkin, cunoscut pentru prietenia cu „regele muzicii pop", l-a apărat mereu pe Jackson şi a negat orice implicaţie sexuală în legătura dintre ei.

Actorul, celebru mai ales pentru rolul din seria "Singur acasă/ Home Alone", a devenit prieten cu muzicianul pe când avea 9 ani.

La începutul anului 2019, Culkin a vorbit despre prietenia sa cu superstarul.

„Pentru mine, este normal şi obişnuit... Ştiu că este o mare chestie pentru toţi ceilalţi, dar, pentru mine, a fost o prietenie normală", a spus actorul, acum în vârstă de 38 de ani, în interviul realizat pentru podcast-ul actorului şi cântăreţului Michael Rosenbaum "Inside of You".

„Este uşor să zici că era «ciudat» sau ceva, dar nu era, pentru că avea sens. Acum este pus la îndoială un prieten al meu, numai pentru că era cea mai cunoscută persoană din lume", a mai spus acesta.

Culkin a vorbit despre relaţia sa cu Jackson şi în timpul procesului din 2005, când muzicianul era acuzat de abuz sexual. Actorul, care, în acel moment avea 24 de ani, a fost chemat în faţa instanţei ca martor al apărării şi a calificat acuzaţiile ca „absolut ridicole".

Macauley Culkin a recunoscut, totuşi, că, de obicei, dormea în acelaşi pat cu Jackson, dar a subliniat faptul că relaţia lor nu a fost niciodată de natură sexuală sau stânjenitoare pentru el. Mai mult, părinţii săi ştiau că el şi Jackson dormeau în acelaşi pat şi că „nu au văzut niciodată o problemă în acest lucru", a spus Culkin.

Totuşi, afirmaţiile lui Culkin au confirmat lucrurile spuse de acuzatorii din "Leaving Neverland", despre holul care ducea spre dormitorul lui Jackson şi sistemele de alarmă montate acolo.

„Era o intrare, unde, atunci când se apropia cineva de uşă, ar fi început să facă ding-dong, ding dong!", a povestit.

Regizorul documentarului "Leaving Neverland", Dan Reed, nu a solicitat nici opinia lui Culkin, nici cea a lui Brett Barnes, un alt tânăr care ar fi avut o relaţie apropiată cu Jackson.

„Până la urmă, ştiam că Macaulay şi Brett au respins ferm acuzaţiile făcute", a declarat regizorul pentru Business Insider.

„Nu este treaba mea să pun pe toată lumea în spaţiul public", a spus regizorul.

„Cred că am arătat destul de clar în film faptul că ei neagă şi astăzi că s-a întâmplat ceva de natură sexuală şi nu am de ce să încerc să le schimb părerea în legătură cu acest lucru", a declarat Reed.

Potrivit prezentării oficiale, "Leaving Neverland" explorează "manipularea şi abuzarea" a doi bărbaţi, de la vârsta de 7, respectiv 10 ani.

Documentarul a avut premiera pe 25 ianuarie, la Festivalul de Film Sundance, SUA, şi a fost deja difuzat de televiziunile HBO şi Channel 4.

Documentarul, cu o durată de patru ore, regizat de cineastul premiat cu BAFTA Dan Reed, urmăreşte povestea lui Wade Robson şi James Safechuck, din momentul în care l-au cunoscut pe cântăreţ, aflat în culmea succesului său muzical, în anii ´80 şi la începutul anilor ´90, până în momentul în care traumele suferite în copilărie au început să se facă simţite în viaţa lor de adulţi.

Postul de televiziune HBO, căruia i s-au cerut daune de 100 de milioane de dolari, a dat publicităţii o declaraţie potrivit căreia decizia de a difuza documentarul urmăreşte să „ofere tuturor posibilitatea de a evalua filmul şi acuzaţiile prezentate fiecare pentru el însuşi".

În afara relatărilor făcute de cei doi, filmul reţine şi povestirile oferite de rudele bărbaţilor, dar şi vocea lui Jackson însuşi aşa cum apare în înregistrările trimise lui Robson.

Protagoniştii documentarului au afirmat că nu au fost plătiţi să apară în film şi că nici nu se aşteaptă la vreun fel de beneficii din acest punct de vedere.

Unul dintre cei doi bărbaţi a fost chiar martorul apărării şi a semnat o declaraţie în care nega orice agresiune, în procesul din 2005, în urma căruia Jackson a fost achitat de acuzaţiile de pedofilie. Ulterior, bărbatul şi-a schimbat poziţia, încercând chiar să deschidă o acţiune în instanţă în 2013, arată Associated Press.

Lui Michael Jackson i-au fost aduse numeroase acuzaţii de pedofilie. În 1993, Jackson a fost acuzat că a abuzat sexual un băiat în vârstă de 13 ani, Jordan Chandler. Artistul a negat acuzaţiile şi totul s-a încheiat printr-o înţelegere civilă care s-a ridicat la 23 de milioane de dolari.

În 2005, un juriu a stabilit că Jackson nu se face vinovat de molestarea sexuală a lui Gavin Arvizo, care, la momentul presupuselor fapte, avea tot 13 ani.

În 2013 şi 2014, după decesul lui Jackson, în 2009, au mai fost intentate două procese, de Wade Robson şi James Safechuck, care au susţinut că artistul i-a molestat sexual la începutul anilor 1990, pe când erau copii. Ambele cazuri au fost respinse în instanţă pentru că faptele au fost prescrise.

Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani, pe 25 iunie 2009, în urma unei intoxicaţii grave cu propofol, un anestezic puternic utilizat în spitale, pe care starul îl folosea la domiciliu ca somnifer, cu complicitatea medicului Conrad Murray, în perioada în care artistul american se afla la Los Angeles şi efectua repetiţii intense pentru ultimul său turneu din carieră, intitulat "This Is It Tour", care ar fi trebuit să debuteze în iulie 2009 la Londra.

Medicul personal al cântăreţului, Conrad Murray, a fost găsit vinovat de omucidere involuntară şi a fost condamnat la patru ani de închisoare. El a fost eliberat în octombrie 2013, după ce a petrecut aproape doi ani în închisoare.

