Masca prietenoasă cu Face ID. Invenţia care protejează împotriva coronavirusului şi permite deblocarea telefonului

Danielle Baskin a creat o mască medicală ce trece testul recunoaşterii faciale al telefoanelor mobile, acest tip de mască este singura de acest fel şi rezolvă problema celor care întâmpinau probleme la deblocarea telefonului, relatează The Sun.

Măştile medicale au atins vânzări record în ultimele săptămâni, în contextul epidemiei de coronavirus care a ucis peste 1.700 de persoane şi a infectat 71.000 la nivel global.

Cu toate acestea, măştile au constituit un impediment pentru cei care utilizează funcţia de recunoaştere facială pentru deblocarea telefonului.

Această funcţie scanează timp de un minut detaliile chipului, inclusiv gura şi nasul, pe care le foloseşte ca elemente de identificare pentru deblocarea telefonului.

Danielle Baskin a venit cu o rezolvare a acestei probleme, ea a inventat o mască medicală pe care este printat chipul utilizatorului. Astfel persoana care poartă această mască de protecţie îşi poate debloca telefonul prin funcţia de recunoaştere facială şi în acelaşi timp să se protejeze de virusul mortal.

Doritorii ar putea achiziţiona noua invenţie la preţul de 40 de dolari. Cu toate acestea tânăra designer nu este încă hotărâtă asupra comercializării.

În China, cererea de măşti medicale a depăşit oferta, ceea ce a dus declanşarea unei stări generale de panică.

Made this service that prints your face on an N95 mask, so you can protect people from viral epidemics while still being able to unlock your phone.



