Mel B de la Spice Girls a dezvăluit motivul pentru care îşi însoţeşte noii iubiţi la un control medical înainte de a se culca cu ei

Mel B, una dintre membrele trupei Spice Girls, îşi obligă iubiţii să facă un control medical înainte de a se culca cu ei, pentru a se asigura că nu au boli cu transmitere sexuală, potrivit contactmusic.com.

Vedeta Spice Girls a spus că este "important" să vorbească cu partenerii săi despre bolile cu transmitere sexuală şi a recunoscut că adesea îşi însoţeşte iubiţii la clinică pentru a clarifica lucrurile înainte de a începe o nouă relaţie.

Mel, în vârstă de 44 de ani, a susţinut, de asemenea, relaţiile sexuale sigure, spunând că întotdeauna ţine un pachet de prezervativele în poşetă.

Între timp, Mel B, care are trei copii - pe Phoenix, în vârstă de 18 ani, pe Angel, în vârstă de 12 ani, şi pe Madison, în vârstă de opt ani -, a discutat despre relaţii sexuale sigure şi contracepţie cu fiica ei cea mai mare, încă de când aceasta avea 16 ani.

"Mi-a spus că prietenele ei nu avuseseră niciodată aceste conversaţii cu părinţii. I-am spus despre intenţiile băieţilor şi am vorbit despre contracepţie în detaliu, despre prezervative şi despre ce se poate întâmpla atunci când nu le foloseşti", a povestit artista.

Mel B, cunoscută şi ca Scary Spice, este una dintre cele cinci membre ale trupei Spice Girls, care s-a reunit recent pentru un turneu de succes în Marea Britanie. La acest turneu nu a participat, însă, creatoarea de modă Victoria Beckham (Posh Spice).

Formaţia Spice Girls, creată în 1994, a cunoscut succesul după lansarea primului single, "Wannabe", în 1996, acesta situându-se pe primul loc în topurile muzicale din 30 de ţări. Albumul de debut, "Spice", a fost vândut în peste 31 de milioane de copii la nivel mondial. Acesta este, de altfel, cel mai bine vândut album al unui grup muzical feminin din istorie. Trupa s-a destrămat în februarie 2001, iar, în 2007, cântăreţele - Mel B - Scary Spice, Victoria Beckham - Posh Spice, Emma Bunton - Baby Spice, Geri Halliwell - Ginger Spice şi Melanie C (Chisholm) - Sporty Spice - s-au reunit pentru o scurtă perioadă de timp, pentru turneul Return of the Spice Girls, care s-a bucurat de un enorm succes.

