Misiunea ”nepilotată” a ruşilor. Capsula Soyuz având la bord robotul umanoid Fiodor nu a reuşit să se conecteze la Staţia Spaţială

Prevăzută pentru 8.30, ora României, în regim automat, conectarea nu a avut loc. Capsula spaţială a reînceput manevrele în vederea conectării la ISS, au precizat agenţiile de presă din Rusia.

The unpiloted Soyuz spacecraft is approaching the space station nearing the Poisk module for a 1:30am ET docking today. https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/5dHGSs4jPK