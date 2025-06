Astronauți din India, Polonia și Ungaria în prima lor misiune pe Stația Spațială Internațională

Miercuri dimineața, o rachetă Falcon 9 cu capsula Crew Dragon a SpaceX a decolat de la Centrul Spațial Kennedy din Florida, purtând spre orbită patru astronauți aflați într-o misiune organizată de compania Axiom Space. Echipajul este format din Peggy Whitson din SUA, Shubhanshu Shukla din India, Sławosz Uznański-Wiśniewski din Polonia și Tibor Kapu din Ungaria, fiecare reprezentând o premieră istorică pentru țara sa în ceea ce privește accesul la Stația Spațială Internațională (ISS).

Misiunea, denumită Axiom 4, este a patra de acest fel organizată de compania americană Axiom Space și are ca obiectiv desfășurarea de cercetări științifice în condiții de microgravitație pe parcursul a 14 zile petrecute la bordul ISS. Capsula Crew Dragon este așteptată să andocheze joi dimineață, după un zbor de aproximativ 28 de ore, la o altitudine de 400 km deasupra Pământului.

NEWS: SpaceX has just launched the first astronauts from India, Poland and Hungary in more than 40 years. They are headed to the International Space Station. https://t.co/PWSrBiQiuU

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) June 25, 2025