Rubio afirmă că recunoașterea de către Franța a statului palestinian a blocat negocierile pentru un armistițiu în Gaza

Negocierile cu Hamas „s-au prăbușit în ziua în care Macron a luat decizia unilaterală de a recunoaște statul palestinian”, a spus Rubio într-un interviu acordat săptămâna aceasta postului Eternal Word Television Network, un canal TV catolic din SUA.

Regatul Unit și Canada au urmat exemplul Franței la scurt timp, provocând critici din partea SUA și a Israelului.

Aceste decizii de recunoaștere a statului palestinian vin pe fondul unei condamnări internaționale tot mai puternice a situației umanitare din Fâșia Gaza, premierul britanic Keir Starmer descriind „suferința și foametea” din Gaza drept „inimaginabile și imposibil de justificat”.

Rubio a afirmat, în interviul de joi, că aceste decizii le-au arătat celor din Hamas că gruparea teroristă este recompensată pentru acțiunile sale, relatează Politico.

„Dacă aș fi în locul Hamas, aș ajunge, practic, la concluzia: «Să nu facem un armistițiu, putem fi recompensați, putem revendica asta drept o victorie»”, a spus Rubio.

Statele Unite s-au retras din negocierile pentru armistițiu chiar în ziua în care Franța a anunțat că va recunoaște statul palestinian, trimisul special al Washingtonului, Steve Witkoff, declarând că Hamas nu acționa cu bună credință.