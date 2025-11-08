Un palestinian, ucis de atacurile israeliene în Gaza

Un palestinian a fost ucis în Gaza de atacuri israeliene și altul a fost rănit sâmbătă, au declarat medicii locali, în timp ce între Hamas și Israel se menține un armistițiu fragil.

Oficialii medicali din Gaza au declarat că persoana care a murit a fost ucisă de focurile israeliene la est de tabăra de refugiați Bureij, în centrul Fâșiei Gaza.

Echipele de salvare ale apărării civile au declarat că un palestinian a fost împușcat și rănit de atacurile Israelului în zona vestică Khan Younis, în partea de sud a Fâșiei, relatează Reuters.

Informații de context

Armistițiul din Gaza, negociat de Statele Unite, care a lăsat nerezolvate probleme precum dezarmarea grupării militante palestiniene Hamas și calendarul retragerii israeliene din Gaza, a fost pus la încercare de violențe periodice de la intrarea în vigoare, pe 10 octombrie.

Militanții conduși de Hamas au ucis 1.200 de persoane, majoritatea civili, și au luat 251 de ostatici într-un atac asupra sudului Israelului pe 7 octombrie 2023.

Ofensiva de represalii a Israelului a ucis peste 69.000 de palestinieni, majoritatea civili, spun oficialii din domeniul sănătății din Gaza.