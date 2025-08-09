Londra: Poliția stabilește un record de 466 de arestări la un protest pro-palestinian

„Până la ora 21:00, 466 de persoane au fost arestate pentru că au manifestat sprijin pentru Palestine Action”, a scris Poliția Metropolitană pe X, sâmbătă, potrivit CNN.

Opt arestări au fost făcute pentru alte infracțiuni, inclusiv cinci pentru agresarea unor ofițeri, însă poliția a precizat că niciunul nu a fost rănit grav.

Protestul de sâmbătă a marcat cel mai mare număr de arestări la o singură manifestație din istoria recentă a Poliției Metropolitane.

Palestine Action, organizație cu sediul în Marea Britanie, susține că acționează pentru a perturba activitatea producătorilor de arme ce aprovizionează Israelul.

Parlamentul britanic a votat luna trecută pentru includerea grupului pe lista organizațiilor interzise, alături de Hamas, al-Qaeda și ISIS, după ce doi membri au pătruns în cea mai mare bază aeriană a țării, provocând daune la două aeronave.

Interdicția face ilegală apartenența la grup sau sprijinirea acestuia. Poliția avertizase că va reține pe oricine manifesta susținere publică.

Protestul de sâmbătă a atras între 500 și 1.000 de persoane

Scotland Yard a precizat că majoritatea celor cu pancarte pro-Palestine Action au fost reținuți și ulterior eliberați pe cauțiune, cu interdicția de a participa la alte acțiuni similare.

Ministrul de Interne, Yvette Cooper, a mulțumit poliției, subliniind diferența dintre dreptul la protest și sprijinul pentru „o organizație interzisă”.

Amnesty International UK a condamnat arestarea protestatarilor pașnici ca fiind „o încălcare a obligațiilor internaționale ale Marii Britanii de a proteja dreptul la libertatea de exprimare”.

Săptămâna trecută, cofondatoarea Palestine Action, Huda Ammori, a primit undă verde de la Înalta Curte din Londra pentru a contesta interdicția.