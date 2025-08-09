Misiunea NASA Crew-10 a părăsit Stația Spațială Internațională după o misiune de cinci luni

Cei patru astronauți ai misiunii NASA Crew-10 au plecat vineri de pe Stația Spațială Internațională la bordul capsulei Dragon a SpaceX, urmând să amerizeze sâmbătă dimineață în Oceanul Pacific, informează Reuters.

Lansată pe 14 martie, misiunea Crew-10 a asigurat rotația echipajelor pe ISS, înlocuind echipa Crew-9. Misiunea a avut o durată de 146 de zile.

În timpul șederii pe orbită, astronauții au derulat peste 200 de experimente științifice, inclusiv cercetări în condiții de microgravitație.

Echipajul format din americanii Nichole Ayers și Anne McClain, japonezul Takuya Onishi și cosmonautul rus Kirill Peskov a început vineri după-amiază călătoria de 17,5 ore spre Pământ, având ca destinație o zonă de amerizare în largul coastei Californiei, la comanda misiunii fiind McClain.