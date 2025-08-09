Patru astronauți s-au întors pe Pământ după cinci luni petrecute la Stația Spațială Internațională

Echipajul a fost format din americanii Nichole Ayers și Anne McClain, japonezul Takuya Onishi și cosmonautul rus Kirill Peskov.

A fost a treia amerizare în Pacific a companiei SpaceX cu oameni la bord, dar prima pentru un echipaj NASA în 50 de ani, potrivit AP. La începutul acestui an compania lui Elon Musk a mutat locul de amerizare din Florida pe coasta Californiei pentru a reduce riscul ca resturile să cadă în zonele populate. Echipaje private au fost primele care au experimentat întoarcerea acasă în Pacific. Ultima dată când astronauții NASA s-au întors în Pacific venind din spațiu a fost în timpul misiunii Apollo-Soyuz din 1975.

Cei patru astronauți ai misiunii NASA Crew-10 au plecat vineri de pe Stația Spațială Internațională la bordul capsulei Dragon a SpaceX și au amerizat sâmbătă în Oceanul Pacific. Lansată pe 14 martie, misiunea Crew-10 a asigurat rotația echipajelor pe ISS, înlocuind echipa Crew-9. Misiunea a avut o durată de 146 de zile.

În timpul șederii pe orbită, astronauții au derulat peste 200 de experimente științifice, inclusiv cercetări în condiții de microgravitație.