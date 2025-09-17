Nava spațială de marfă „Cygnus XL” nu va ajunge la Stația Spațială Internațională astăzi. Ce probleme a întâmpinat

Prima navă cargo „Cygnus XL” a companiei a suferit o problemă la propulsor în orbită marți dimineața devreme, la două zile după lansarea către Stația Spațială Internațională (ISS) cu ajutorul unei rachete SpaceX Falcon 9.

Ca urmare, „Cygnus XL nu va ajunge la stația spațială miercuri, 17 septembrie, așa cum era planificat inițial, iar noua dată și ora de sosire sunt în curs de revizuire”, au anunțat oficialii NASA într-o actualizare marți după-amiază, potrivit Space.

„Motorul principal al Cygnus XL s-a oprit mai devreme decât era prevăzut în timpul a două aprinderi menite să ridice orbita navei spațiale pentru întâlnirea cu stația spațială, unde va livra 11.000 de livre de echipamente științifice și marfă către laboratorul orbital al NASA”, au adăugat oficialii agenției în actualizarea de marți. „Toate celelalte sisteme ale Cygnus XL funcționează normal”.

Cygnus XL este cea mai recentă versiune a navei de transport Cygnus a companiei Northrop Grumman din Virginia. Versiunile anterioare au transportat aproximativ 8.500 de livre (3.856 kg) către ISS.

Misiunea actuală este cunoscută sub numele de NG-23, deoarece trebuia să fie a 23-a misiune de transport pe care Northrop Grumman o efectuează către ISS pentru NASA. Dar a 22-a a fost anulată după ce Cygnus a fost avariat în timpul transportului către locul de lansare.

Cygnus este unul dintre cele trei cargoboturi care aprovizionează ISS, alături de capsula Dragon a SpaceX și vehiculul Progress al Rusiei.

Cygnus și Progress sunt consumabile, în timp ce Dragon este reutilizabil. NG-23 Cygnus XL — numit S.S. William „Willie” McCool, după unul dintre astronauții care au murit în dezastrul navetei spațiale Columbia din 2003 — este programat să rămână atașat la ISS până în martie 2026, când va pleca pentru a arde în atmosfera Pământului.