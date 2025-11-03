Misiune complicată pentru salvarea muncitorului român prins sub dărâmăturile turnului din Roma

Pompierii încearcă luni să salveze un muncitor român prins de ore întregi sub dărâmături în urma prăbușirii parțiale a unui turn medieval din centrul Romei, lângă Colosseum.

„Încercăm să-l scoatem cu viață, dar situația este complexă din cauza riscului unor alte prăbușiri”, a declarat purtătorul de cuvânt al departamentului național de pompieri, Luca Cari, pentru Reuters.

Părți din Torre dei Conti, de 29 de metri s-au prăbușit luni de cel puțin două ori într-un interval de 90 de minute. Al doilea incident a avut loc în timp ce pompierii se aflau la fața locului.

Muncitorul blocat a supraviețuit celei de-a doua prăbușiri, dar operațiunile de salvare „vor fi foarte lungi și dificile din cauza riscului foarte mare”, a explicat șeful poliției din Roma, Lamberto Giannini.

„Situația rămâne critică. Avem colegi prezenți pentru a oferi asistență consulară și a comunica cu autoritățile italiene. Munca pompierilor este vitală în acest moment”, a declarat ministrul român de externe, Oana-Silva Țoiu, pe X.

Un al doilea muncitor, tot român, a fost scos aproape imediat și spitalizat cu răni grave la cap, dar care nu-i pun viața în pericol. Alți doi muncitori au suferit răni minore și au refuzat transportul la spital.