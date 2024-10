O britanică devine cea mai tânără femeie care escaladează cei mai înalţi 14 munţi din lume

„Am început să plâng”, a spus ea. „A fost cel mai incredibil moment. Am plâns din nou, amintindu-mi că tocmai am escaladat toate cele 14 vârfuri de 8.000 m şi am intrat în istorie.”

Brownlee şi echipa sa au coborât în siguranţă de pe munte şi se află în Tibet, recuperându-se după ascensiune.

În mai 2021, la vârsta de 20 de ani, ea şi-a îndeplinit visul de a escalada vârful Everest. În următorii trei ani, a continuat să escaladeze celelalte vârfuri ale lumii de peste 8 000 m.

Brownlee a devenit, de asemenea, cea mai tânără femeie din lume care a atins vârful K2 şi cea mai tânără persoană care a atins vârful Gasherbrum 1 fără oxigen suplimentar.

Ea a declarat pentru Sky News: „A fost absolut incredibil. Acesta a fost visul meu de când aveam opt ani.”

Vorbind despre ultima sa provocare - atingerea vârfului Shishapangma fără oxigen suplimentar - ea a spus: „A fost foarte dificil... fiecare pas a fost istovitor... Îmi venea să vomit tot drumul”.

Există doar 14 munţi în lume care se află la peste 8.000 m deasupra nivelului mării şi toţi sunt situaţi în lanţurile muntoase Himalaya şi Karakoram din Nepal, Tibet şi Pakistan.

Printre aceştia se numără Everest (8.849 m), K2 (8.611 m), Dhaulagiri (8.167 m) şi Nanga Parbat (8.126 m).

Nu există un document oficial care să ateste cine a parcurs toate cele 14 vârfuri, însă majoritatea înregistrărilor online sugerează că este vorba doar de câteva zeci de persoane.