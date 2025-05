Nicușor Dan a votat în Făgăraș, la școala în care a învățat

Înainte de a intra în secţie a declarat că şi-a mai exprimat acolo opţiunea electorală acum 15 – 20 de ani.

Candidatul a salutat câţiva profesori care îl aşteptau în curtea secţiei de votare. Acestora le-a spus că „nu există două Românii, una a marilor oraşe şi una a oraşelor mici”.

Întrebat, după vot, cu ce gânduri a venit la urne, candidatul a spus: „Cu gândul la mulţi oameni care sunt tăcuţi, cinstiţi, muncitori şi care nu s-au simţit mult timp reprezentaţi”.

„Am votat pentru o schimbare care să aducă prosperitate şi nu una care să aducă aventură şi descurajare a investiţiilor în România. Am votat pentru o direcţie europeană şi pentru o colaborare bună cu partenerii noştri europeni şi nu pentru o izolare a României. Şi am votat pentru o societate în care să reuşim să avem dialog şi nu una în care să fim dezbinaţi. Am votat cu speranţă pentru că România are oameni – şi în România şi în diaspora şi Republica Moldova – care să construiască România pe care ne-o dorim. Şi am ales să votez aici, la Făgăraş, ca să transmitem oamenilor că e important să ştim de unde am plecat şi pentru că nu trebuie să existe două Românii, una a marilor oraşe şi una a zonei rurale şi a oraşelor mici”, a declarat Dan.

Întrebat ce amintiri îi trezeşte locul în care a votat, Dan a răspuns că nu exista clădirea respectivă, ci era o sală de sport: „acolo e clădirea veche unde am învăţat din clasa 5-a până în clasa 8-a”.

Întrebat, mai departe, dacă are emoţii pentru ziua de astăzi, Nicuşor Dan a spus că are tot timpul, dar mai ales azi, pentru că România îşi alege viitorul nu pentru 5 ani, ci pentru mai mult: „e un punct de cotitură, sunt alegeri foarte importante şi de asta vreau să invit pe toţi Românii să iasă la vot”.

În ce priveşte acuzaţii adversarilor săi legate de eventuala fraudare a alegerilor, Dan a afirmat: „Nu vreau să facem campanie în ziua votului, de la început n-am văzut decât scandal la ei”.

Dan a răspuns apoi în engleză întrebărilor jurnaliştilor străini.