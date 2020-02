O poveste tragică, demnă de un film de Hollywood: actriţa care o dubla pe Jessica Alba, ucisă de fostul soţ. Poliţia nu i-a adus nicio acuzaţie

O fostă cascadoare de la Hollywood a fost ucisă de fostul soţ. Cheryl Sanders, în vârstă de 59 de ani, şi actualul ei soţ, în vârstă de 56 de ani, au fost împuşcaţi mortal de fostul soţ al femeii.

Potrivit DailyMail, Cheryl Sanders şi Reed Sanders au pătruns pe proprietatea fostului ei soţ, Lindsay Duncan, într-o acţiune pe care presa de scandal o caracterizează drept o ”adevărată ambuscadă”. Motivul ar fi reprezentat de faptul că Sanders îl suspecta pe fostul soţ că ar fi deturnat banii din contul comun rezervat celor două fete pe care le aveau împreună. Banii ar fi trebuit să acopere cheltuielile adoscelentelor pentru perioadă liceului.



Lindsay Duncan şi-a împuşcat mortal fosta nevastă şi pe soţul acestuia, iar poliţia nu l-a pus sub acuzare. Autorităţile consideră că Duncan s-a aflat în legitimă apărare şi nu au pentru ce să-l reţină.



Cheryl Sanders a jucat în producţie ”Back to the Future II” şi a fost ”dublura” actriţelor Jessica Alba şi Brooke Shields.

sursa foto: DailyMail

