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O prințesă a decis să-și închirieze palatul din Roma. Cât costă să fii aristocrat pentru o noapte

O prințesă din Italia a decis să-și închirieze palatul. Practic, ea a transformat o clădire istorică a Romei într-o destinație de lux pentru turiștii care vor să experimenteze viața aristocratică. Imobilul a fost construit în secolul al XVI-lea și se afla centrul capitalei italiene.
O prințesă a decis să-și închirieze palatul din Roma. Cât costă să fii aristocrat pentru o noapte
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
26 oct. 2026, 11:35, Știri externe
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Prințesa Giacinta Ruspoli a decis să închirieze pentru turiști palatul istoric al familiei. Astfel, ea reușește să acopere costurile ridicate de întreținere a clădirii.

De asemenea, prințesa își dorește ca frumusețea și istoria palatului să poată fi descoperite și de alți oameni, nu doar de membrii familiei.

O noapte într-unul dintre apartamentele de lux ale palatului nu este deloc ieftină.

Pentru cel puțin 500 de euro, clienții primesc cazarea, micul dejun și serviciile unui majordom. Continuarea pe Mediafax Italia.

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