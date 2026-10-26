O prințesă a decis să-și închirieze palatul din Roma. Cât costă să fii aristocrat pentru o noapte

Prințesa Giacinta Ruspoli a decis să închirieze pentru turiști palatul istoric al familiei. Astfel, ea reușește să acopere costurile ridicate de întreținere a clădirii.

De asemenea, prințesa își dorește ca frumusețea și istoria palatului să poată fi descoperite și de alți oameni, nu doar de membrii familiei.

O noapte într-unul dintre apartamentele de lux ale palatului nu este deloc ieftină.

Pentru cel puțin 500 de euro, clienții primesc cazarea, micul dejun și serviciile unui majordom. Continuarea pe Mediafax Italia.