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O soluție inovatoare ar putea combate criza apei în regiunile izolate. Tehnologia care ar putea schimba totul

O tehnologie de desalinizare alimentată cu energie solară ar putea oferi o soluție pentru comunitățile izolate care se confruntă cu lipsa apei potabile. Sistemul, suficient de mic pentru a încăpea într-un container, transformă apa subterană sărată în apă dulce, fără conectare la rețelele publice.
O soluție inovatoare ar putea combate criza apei în regiunile izolate. Tehnologia care ar putea schimba totul
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
17 oct. 2026, 11:25, Life-Inedit
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Cercetătorii de la Universitatea Murdoch, din Australia, au demonstrat potențialul unei tehnologii de desalinizare de mici dimensiuni, capabile să funcționeze independent de rețelele de apă și electricitate, potrivit Tech Xplore.

Tehnologia ar putea ajuta comunitățile rurale care, în perioadele de secetă, sunt nevoite să transporte zilnic apă din orașe, cu costuri ridicate.

Un sistem alimentat de soare transformă apa sărată în apă dulce

Una dintre instalațiile experimentale a fost amplasată la școala cu internat Wongutha Christian Aboriginal Parent-Directed School, situată la peste 700 de kilometri de Perth, în apropiere de Esperance din Australia.

Din cauza poziției izolate, instituția nu poate fi conectată la rețeaua de alimentare cu apă din Australia de Vest.

Anterior, școala primea apă de la o fermă din apropiere, însă cantitatea și calitatea acesteia au scăzut constant.

Profesorul Wendall Ela, de la Universitatea Murdoch, împreună cu o echipă de cercetători și ingineri, a dezvoltat o instalație de desalinizare suficient de mică pentru a încăpea într-un container de transport.

Sistemul funcționează cu energie produsă de panouri solare și stocată în baterii. Acesta transformă apa subterană sărată în apă dulce, iar apa salină rămasă este direcționată către un teren cultivat cu o plantă rezistentă la secetă, utilizată ca hrană pentru animale.

„Trebuie să folosești resursele din interiorul continentului: apa sărată și energia regenerabilă”, a explicat profesorul Ela.

Peste 7,5 milioane de litri de apă furnizați unei școli

Potrivit lui Kris Nostrini, responsabilul cu administrarea facilităților școlii Wongutha, instalația a furnizat deja peste 7,5 milioane de litri de apă pentru elevi și personal.

„Instalația de desalinizare ne-a schimbat complet viața aici, la Wongutha. Acum avem o aprovizionare constantă și de calitate cu apă. Elevii noștri primesc apă de cea mai bună calitate pe care le-o putem oferi, ceea ce este liniștitor. Acest lucru le îmbunătățește calitatea vieții, de la bucătăria școlii până la dușuri”, a declarat acesta.

Elevii au participat inclusiv la instalarea conductelor, conectarea rezervoarelor și monitorizarea funcționării sistemului.

Tehnologia ar putea fi extinsă și în alte comunități

Deși desalinizarea este utilizată comercial încă de la sfârșitul anilor 1980, majoritatea cercetărilor s-au concentrat asupra instalațiilor de mari dimensiuni, dificil de folosit în comunitățile izolate.

Noua abordare urmărește dezvoltarea unor sisteme mai mici, sustenabile și independente, care să valorifice resursele locale la costuri mai reduse.

Instalația Wongutha este una dintre cele patru unități comunitare de desalinizare testate în Australia de Vest, alături de cele din Dumbleyung, Katanning și Merredin.

Acestea fac parte din proiectul WaterSmart Farms, care evaluează și peste 50 de instalații de desalinizare utilizate în ferme, pentru a stabili dacă apa locală și energia regenerabilă pot susține comunitățile izolate și activitățile agricole.

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