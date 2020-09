"Ochii pe mine! Vlad Craioveanu". Daniel Funeriu: O bibliotecă şcolară virtuală era prevăzută în lege din 2012, n-ar fi trebuit să ne prindă pandemia nepregătiţi

Cei trei invitaţi ai lui Vlad Craioveanu de vineri seara au fost din domenii total diferite: un actor, un istoric şi un fost ministru al Educaţiei.

Primul invitat în platoul Aleph news a fost Andi Vasluianu, unul dintre actorii semnatari ai scrisorii deschise către autorităţi să deschidă teatrele, cinematografele şi sălile de spectacole. Vasluianu spune că încă nu a început să joace, din octombrie vor începe cele mai multe spectacole. Actorul e de părere că statul ar fi trebuit să se implice după această redeschidere şi să plătească testele actorilor înainte de a urca pe scenă.



”Dacă te uiţi la ce se face afară şi cât se inveşteşte în artă, noi suntem departe. Am lucrat afară, văd scriituri profunde, noi avem un minus că n-avem bani şi toate scenariile sunt scrise în funcţie de asta. Eu am avut baftă că am jucat foarte mult, sunt foarte multe spectacole de care sunt mulţumit”, mărturiseşte Vasluianu.

Andi Vasluianu şi-a amintit de un moment când a rămas mut în faţa unui actor străin Bruno Ganz, la o scenă din filmul Tinereţe fără tinereţe, în regia lui Coppola. ”Eram la măsă mai mulţi actori români şi Bruno Ganz, când a intrat Coppola şi l-a rugat să zică ceva. Când Ganz a început să vorbească, ne-a învăluit pe toţi de la masa cu vocea lui, atunci am rămas mut”.

Andi Vasluianu e un om căruia nu-I mai trebuie nimic, are tot ce-i trebuie, ”o familie foarte mişto”. ”Mi-am găsit liniştea adevărată şi nu-mi mai trebuie nimic, ma bucur de tot ce trăiesc.”

Actorul a amintit şi de proiectul pe care îl face în închisori, lucrează cu deţinuţi cu pentru actorie, iar unii dintre ei s-au gândit că vor să se facă actori. ”Cred că aş fi mai bun pedagog decât sunt ca actor”, spune Andi Vasluianu.

Ca sfaturi pentru cei care vor să se facă actori, Andi le-ar spune să nu uite niciodată de ce s-au apucat de meseria asta, el îşi aminteşte mereu că a început să fie actor ca să se descopere pe el, să înveţe textul şi să nu se lovească de mobile.

Cel de-al doilea invitat al lui Vlad Craioveanu a fost Marius Oprea, care a făcut dezvăluiri despre Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc.

După numirea în funcţia de preşedinte executiv a Alexandrei Toader, ”lucrurile au luat-o la vale”, Marius Oprea, care a lucrat acolo 7 ani ca detaşat, a fost dat afară din Institut.

”Aşa cum arată în momentul de faţă cercetarea la Institut este în beneficiul unei singure persoane, preşedintele executive al Institutului, care poate să dispună de această cercetare cum vrea. Alexandra Toader este o bună executantă a unor dispoziţii. Se întâmplă niste aberaţii greu de imaginat într-o instituţie publică”, spune Oprea.

Vreau să trăiesc într-o democraţie reală, să dispară comunismul

”M. Oprea: Nu sunt pătimaş, eu nu vreau capul nimănui pe masa, vreau ca în ţara asta comunismul să dispară şi să trăim într-o democraţie reală, nu într-un stat captive în mâinile moştenitorilor Securităţii şi al Partidului Comunist.

V. Craioveanu: Înţeleg perfect, avem şi nişte răni de vindecat şi încă nu sunt vindicate, iar acest Institut cu asta ar fi trebuit să se ocupe.

M. Oprea: Da, din păcate, iată că nu se mai ocupă!”

Ultimul invitat de vineri seara a fost Daniel Funeriu. Fostul ministru al Educaţiei a vorbit despre greşelile făcute de actualul guvern în această ultimă periodă

Funeriu a amintit de Legea Educaţiei din 2012 care prevedea înfiinţarea unei Biblioteci şcolare virtuale, astfel încât fiecare lecţie să fie pusă pe internet şi pandemia să nu ne mai prindă nepregătiţi.

Bibliotecă şcolară virtuală era prevăzută din 2012

”În legea Educaţiei din 2012 se prevedea existenţa unei Biblioteci şcolare virtuale. Din 2012 ar fi trebuit să existe în România această bibliotecă, ca fiecare lecţie să fie disponibilă pe internet, ori acest lucru nu s-a întâmplat. Ne-am trezit în această pandemie că trebuie să predăm online şi nimic nu era pregătit. Dacă s-ar fi aplicat legea pe care am dat-o în mandatul meu, am fi avut şi profesori bine pregătiţi, şi lecţii online, lucrurile ar fi fost mult mai uşoare. Eu aş fi început şcoala cel puţin cu două săptămâni mai devreme pentru că România are cel mai scurt an şcolar din Europa, ai o materie pe care trebuie să o predai şi evident că totul pare înghesuit, profesorii nu au timp s-o predea. Aş fi instaurat un control mult mai riguros a ceea ce se face la clasă.”

Daniel Funeriu a dezvăluit că mâine ar testa toţi profesorii din România şi cine nu reuşeşte să treacă de un standard minimal, afară!

Povestea asta cu meditaţiile este o gogoaşă umflată, o falsă profeţie

”Povestea asta cu meditaţiile este o gogoaşă umflată, o falsă profeţie, o minciună pe care o băgăm pe gât oamenilor ca să-I ţinem ocupaţi. Am trăit în Franţa, Japonia, Statele Unite, Germania. În toate aceste ţări există industrii ale meditaţiilor, mult mai mari decât industria meditaţiilor din România, Meditaţii s-au dat, se vor da atâta timp cât vor exista copii. Pentru că sunt părinţi care vor să dea o pregătire suplimentară copiilor, fie pentru că aceştia nu învaţă la şcoală, fie că vor să meargă la mari universităţi. Nu meditaţiile în sine sunt problema, ci promiscuitatea legată de meditaţii, faptul că vine copilul la tine în casă să îi dai meditaţii, faptul că dai meditaţii copilului de la clasă şi îi dai o notă mai mare, faptul că fluştereşti materia ca să vină copilul să îi dai meditaţii, astea sunt lucrurile pe care trebuie să le evităm, Faptul că sunt bani negri care nu sunt fiscalizaţi iarăşi e o mare problemă. Nu meditaţiile sunt problema, ci modul în care sunt date în România, Nu m-am izbit în activitatea de ministru de această mafie a meditaţiilor, erau presiuni din alte zone.”

Perioada de pandemie este o uriaşă oportunitate de revalorificare a meseriei de profesor, ”Trebuie să facem ca profesorii să-şi reinventeze meseria. România nu a fost niciodată într-o situaţie mai favorabilă!”, consideră Daniel Funeriu.