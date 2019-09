”Omul Păianjen” francez, arestat în Germania, după ce a escaladat un zgârie-nori de 42 de etaje în doar 20 de minute | FOTO, VIDEO

Francezul, în vârstă de 57 de ani, a avut nevoie de numai 20 de minute ca să urce până în vârful clădirii. Ascensiunea a avut loc fără echipamente de siguranţă şi fără acceptul autorităţilor.

Alain Robert a mai escaladat clădiri similare în multe colţuri ale lumii, activitatea sa debutând acum două decenii.

Alain Robert, dubbed the French "Spiderman" for his exploits in climbing buildings around the world, was arrested in the German city of Frankfurt on saturday after scaling the 154-metre tall, 42-storey "Skyper" tower.



My video for @AFP #AFPTV 👇 pic.twitter.com/f7qrhTWHUS