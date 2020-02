Părinţi scandalizaţi de invitatul adus de şcoală pentru a le vorbi copiilor: Un travestit cunoscut în mediul online pentru activităţile dedicate adulţilor

Părinţii copiilor de la o şcoală primară din Renfrewshire, Scoţia au fost scandalizaţi de faptul că un popular travestit, cunoscut sub numele Flow Job, a fost invitat pentru le vorbi celor mici despre Legea 28 introdusă de Margaret Thatcher. Măsura viza interzicerea promovării homosexualităţii în şcoli şi a fost respinsă, relatează Daily Mail.

Polemica a fost generată de faptul că travestiul Flow Job e cunoscut pentru postările cu conţinut sexual explicit de pe reţelele de socializare.

Flow Job s-a prezentat în faţa elevilor la iniţiativa directorului şcolii, în timpul săptămânii dedicate educaţiei asupra drepturilor comunităţii LGBT.

Consiliul din Renfrewshire a declarat că nu l-ar fi invitat niciodată pe travestiul Flow Job, dacă ar fi ştiut despre postările indecente. Unele dintre acestea îl înfăţişează pe Flow Job în timp ce simulează acte sexuale cu jucării speciale.

Unul dintre părinţi a afirmat că nu se opune ca cel mic să înveţe despre comunitatea LGBT, însă nu de la un personaj cum este Flow Job. „Copilul meu de şapte ani nu are nevoie să ştie ce este acela un travesti", a declarat părintele indignat.

Un altul şi-a exprimat nemulţumirea în privinţa faptului că părinţii nu au fost înştiinţaţi de venirea lui Flow Job în faţa copiilor.

Un părinte care face parte el însuşi din comunitatea LGBT a afirmat că nu este corect că părinţii nu au fost consultaţi în privinţa lecţiei ţinute de Flow Job în faţa celor mici. „Cum poate o personalitate care face spectacole pentru adulţi să fie considerată potrivită pentru a educa copii într-o şcoală? Ca părinte homosexual cu două nepoate care tocmai au început şcoala, sunt îngrijorat", a adăugat acesta.

Flow Job susţine că ,deşi personajul ei se adreasează adulţilor, se poate adapta şi unui mediu în care trebuie să se adreseze celor mici. Travestiul a fost prezentat în faţa copiilor doar cu numele de Flow.

În cadrul evenimentului la care a participat Flow Job, a mai fost prezentă şi o activistă pentru drepturile LGBT, politicianul Mhairi Black. Aceasta i-a acuzat de homofobie pe cei care au fost revoltaţi de faptul că Flow Job a citit dintr-o carte unor copii de şcoală primară. Aceasta susţine că părinţii sunt ipocriţi deoarece tot ei sunt cei care nu văd nimic rău în a le cumpără copiilor jocuri video violente cu conţinut sexual.

Comunitatea LGBT din Scoţia a lăudat demersurile şcolii de a susţine educaţia în ceea ce priveşte includerea persoanelor LGBT.

Un reprezentant al Consiliului din Renfrewshire a afirmat că travestiul Flow Job a fost invitat la cererea copiilor, care şi-au exprimat dorinţa de a aduce pe cineva din comunitatea LGBT pentru a îi educa despre drepturile comunităţii în cauză.

Flow Job a fost asaltat de comentarii negative pe reţelele de socializare, însă le mulţumeşte celor care l-au susţinut.

Glencoats Primary recently had a visit from @MhairiBlack and discussed the negative impact of section 28, they're doing a great job promoting inclusivity and diversity during #LGBTHM2020



Unfortunate there's been an online backlash from anti-LGBT trolls.

So sad to see in 2020. pic.twitter.com/hZqHyr55vG