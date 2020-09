Pisica ta ştie cum să deseneze o floare? Dacă nu, a venit timpul să o înveţi. Iată cum

Pisica ta ştie să deseneze? Dacă nu, e timpul să o înveţi.

Uite o fetiţă care şi-a aşezat cele două pisici la masă, le-a pus creioanele colorate în faţă şi le explică, pas cu pas, cum se desenează o floare.

Lil girl teaching her cats how to draw a flower pic.twitter.com/us767Hg0LQ