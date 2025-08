Prețul unui tricou îi determină durabilitatea? Ce arată un studiu recent

Prețul nu determină durabilitatea hainelor. Aceasta este principala concluzie a unui studiu realizat de Institutul de Textile și Culoare (Litac) de la Universitatea din Leeds, în colaborare cu organizația de mediu Wrap, care susține că „a cheltui mai mulți bani nu garantează că o haină va fi mai durabilă”, scrie modaes.com.

Dintre cele studiate, șase dintre cele zece tricouri cu cele mai bune performanțe au costat mai puțin de 15 lire sterline (17,22 euro), depășind multe tricouri mai scumpe, inclusiv cele mai scumpe, care au costat 395 de lire sterline (453,30 euro). Conform studiului, cele mai durabile tricouri tind să aibă în compoziția lor un anumit procent de fibre sintetice , cum ar fi poliesterul, poliamida și elastanul.

Studiul a reafirmat faptul că tricourile din bumbac tind să se micșoreze mai mult decât cele sintetice, ceea ce poate fi exacerbat de utilizarea unui uscător de rufe. În ciuda acestei concluzii, studiul afirmă, de asemenea, că tricourile din bumbac 100% bine concepute pot oferi „un raport calitate-preț bun ”, deoarece patru dintre primele zece articole de îmbrăcăminte au fost fabricate în întregime din bumbac.

47 de branduri de tricouri testate

Pentru a realiza studiul, a fost evaluată durabilitatea a 47 de tricouri de la mărci de îmbrăcăminte din Marea Britanie, inclusiv articole de lux. Acestea au fost spălate pe cicluri standard și uscate în uscător, fiind clasificate în funcție de răspunsul lor fizic: deteriorare, decolorare, contracție și aspect general.

Studiul indică faptul că numai în Regatul Unit au fost produse și trimise la gropile de gunoi sau incineratoare 711.000 de tone de deșeuri textile. Până în 2030, se preconizează că consumul global de îmbrăcăminte va crește cu 63%, ajungând la 102 milioane de tone, ceea ce va duce la o creștere suplimentară a fluxului de deșeuri textile.

Conform universității, o persoană cumpără, în medie, aproximativ 28 de articole de îmbrăcăminte noi pe an, echivalentul a opt kilograme. În plus, se precizează că un sfert dintr-o garderobă rămâne neutilizată mai mult de un an. În acest sens, experții recomandă „proiectarea pentru durabilitate” ca fiind esențială pentru ca industria să adopte o abordare mai sustenabilă și susțin că acest lucru poate fi realizat fără a fi inaccesibil pentru consumatori.