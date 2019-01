Se IZBESC de ziduri sau CONDUC legaţi la ochi. Provocarea inspirată de un film cu Sandra Bullock pune în PERICOL viaţa publicului

Filmul ”Bird Box: Orbeşte/ Bird Box”, distribuit pe platforma Netflix, a devenit sursa unei provocări care a circulat pe reţelele sociale până când producătorii s-au văzut nevoiţi să avertizeze publicul să nu pună în practică ceea ce vede pe ecran.

Provocarea «Bird Box» a devenit tot mai cunoscută. Părinţi aleargă legaţi la ochi împreună cu fiul său, care se izbeşte puternic de perete, iar un bărbat conduce cu o bandă neagră la ochi.

KFC Singapore a realizat o reclamă inspirată de fim cu titlul: Singura cutie cu păsări de care ai nevoie, referindu-se la cutia cu aripioare de pui:

Reţeaua Netflix s-a văzut nevoită să îi avertizeze pe cei care încercau să umble legaţi la ochi pe stradă după modelul personajului jucat de Sandra Bullock în film să nu îşi pună viaţa în pericol.

După ce pelicula a fost urmărită de 45 de milioane de abonaţi ai reţelei stabilind un record pentru conţinutul propriu de pe platforma online pe conturile de socializare ale Netflix au apărut mesaje de avertizare: ”Nu ne vine să credem că trebuie să spunem asta: Vă rugăm, nu vă faceţi rău cu provocarea «Bird Box». Nu ştim cum a pornit şi ne bucurăm că suntem iubiţi, dar, băieţi şi fete, în 2019 ne dorim un singur lucru şi acela este să nu ajungeţi în spital pe motiv de meme”, au notat reprezentanţii companiei.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.