România, lider regional la comenzi de gofre. Un român a plasat 257 de comenzi într-un singur an

Gofrele se impun tot mai mult printre deserturile preferate de români. În ultimul an, în România au fost plasate 71.000 de comenzi de gofre, ceea ce face ca țara noastră să fie lider regional în această privință.
Foto: Pixabay
Cosmin Pirv
25 mart. 2026, 11:25, Life-Inedit

Cu ocazia Zilei Internaționale a Gofrelor, cunoscute și drept waffles, Glovo anunță că peste 71.000 de comenzi de gofre au fost plasate în ultimul an, iar România a devenit astfel lider regional pentru această categorie.

Waffle-urile sau gofrele sunt un desert de origine belgiană, preparat dintr-un aluat similar celui de clătite, dar copt într-o formă specială care le oferă textura crocantă la exterior și pufoasă la interior.

Sunt recunoscute pentru modelul lor în formă de grilaj și pentru versatilitate, putând fi servite atât în combinații clasice, cu ciocolată sau fructe, cât și în variante moderne, cu toppinguri premium sau ingrediente surprinzătoare.

În topul combinațiilor favorite ale românilor se regăsesc atât opțiuni clasice, cât și variante moderne sau surprinzătoare: Waffle cu Nutella și banane, cea mai populară alegere, sau Dubai Chocolate Waffle, aflată în trend.

Bucureștiul, în top

Cele mai multe comenzi de waffle din întreaga regiune a Balcanilor sunt înregistrate în București.

Un utilizator din Constanța își atribuie titlul de cel mai mare fan al acestui desert, după ce a plasat nu mai puțin de 257 de comenzi într-un singur an, echivalentul unei comenzi la fiecare aproximativ o zi și jumătate. La nivel național, harta comenzilor de waffle include și orașele Brașov, Craiova și Târgu Mureș.

Datele arată că sezonul preferat pentru waffle-uri este primăvara. Luna martie conduce clasamentul comenzilor, urmată de mai și aprilie. Totodată, cea mai aglomerată zi pentru comenzile de waffle a fost chiar Ziua Internațională a Waffle-ului, 25 martie, confirmând popularitatea acestui desert în rândul consumatorilor români.

Românii aleg să se răsfețe cu waffle-uri în special seara, intervalul orar 19:00 – 20:00 fiind cel mai activ pentru comenzile din această categorie.

