Satul dovlecilor, o atracție spectaculoasă de toamnă. Peste un milion de dovleci și propriul Radio Dovleac

Satul dovlecilor, cunoscut sub numele de „Villaggio delle Zucche di Nonno Andrea”, se află în localitatea Villorba, în apropierea orașului Treviso, din regiunea Veneto, în nordul Italiei.

Evenimentul a început în urmă cu o lună și continuă până pe 2 noiembrie, oferind vizitatorilor ocazia să descopere o fermă transformată într-un sat de poveste, cu jocuri și tot felul de decorațiuni din dovleci.

Organizatorii au cultivat anul acesta dovleci pe o suprafață de peste 50 de hectare, potrivit Nordest24, care a discutat cu Carlo Giustini, responsabilul de marketing al fermei. Producția depășește un milion de exemplare, din mai mult de 100 de soiuri.

Radio Dovleac, postul de radio din Satul dovlecilor Una dintre principalele atracții ale festivalului este labirintul amenajat într-un lan de porumb, pe o suprafață de peste două hectare. Vizitatorii pot explora traseele printre plantele înalte, într-o experiență care îmbină distracția cu descoperirea naturii.

Apreciată în special de copii, o altă atracție este piscina umplută cu boabe de porumb, în care se pot juca și adulții.

În sat au fost amenajate și spații cu jocuri tradiționale din lemn, decorațiuni realizate din dovleci și un „sat înfricoșător”, inspirat de atmosfera Halloweenului.

Festivalul are chiar și un post de radio propriu, numit „Radio Zucca”, adică „Radio Dovleac”.

O fermă transformată într-o destinație turistică

Satul dovlecilor face parte dintr-un proiect mai amplu al fermei Nonno Andrea, care își propune să atragă vizitatori în toate anotimpurile.

„Visul nostru, ca fermă, ca întreprindere agricolă, este să reușim să punem în valoare zona rurală în care ne aflăm, în toate anotimpurile sale”, a explicat responsabilul de marketing al fermei.

Ferma pregătește acum și plantarea a sute de mii de lalele, pe care turiștii le vor putea culege în sezonul următor.

Primăvara, vizitatorii pot admira livezile înflorite și câmpurile de lalele, iar vara sunt organizate activități în mijlocul lanurilor de floarea-soarelui.

După dovleci, pregătiri pentru Crăciun

Odată cu încheierea festivalului de toamnă, organizatorii vor începe pregătirile pentru sărbătorile de iarnă.

Carlo Giustini a precizat că nu va fi amenajat un sat de Crăciun propriu-zis, însă exteriorul restaurantului fermei și al magazinului va fi decorat cu luminițe și brazi.

Vizitatorii vor putea savura ciocolată caldă, rulouri cu scorțișoară și dulciuri specifice sărbătorilor. Magazinul fermei va oferi și produse preparate din recoltele proprii, care pot fi cumpărate pentru a fi oferite cadou.

Până atunci, dovlecii rămân principala atracție a fermei din apropierea orașului Treviso, unde festivalul de toamnă continuă până la începutul lunii noiembrie.

Satul dovlecilor arată cum o fermă dintr-o zonă rurală, aflată în afara marilor destinații turistice, poate deveni un loc de atracție pentru vizitatori. O idee simplă, construită în jurul produselor agricole și al tradițiilor locale, poate contribui la dezvoltarea durabilă a unei comunități locale.