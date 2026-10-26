Prima pagină » Life-Inedit » Satul dovlecilor, o atracție spectaculoasă de toamnă. Peste un milion de dovleci și propriul Radio Dovleac

Satul dovlecilor, o atracție spectaculoasă de toamnă. Peste un milion de dovleci și propriul Radio Dovleac

Un sat spectaculos, cu decorațiuni din dovleci, un labirint uriaș de porumb și numeroase activități pentru copii și adulți, atrage vizitatori în nordul Italiei. Festivalul, ajuns la cea de-a șaptea ediție, se desfășoară până pe 2 noiembrie și reunește peste un milion de dovleci, din mai mult de 100 de soiuri.
Satul dovlecilor, o atracție spectaculoasă de toamnă. Peste un milion de dovleci și propriul Radio Dovleac
Galerie Foto 2
Satul dovlecilor din Treviso, Italia/sursa foto: Xinhua/ABACA/Hepta
Maria Miron
26 oct. 2026, 04:10, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Satul dovlecilor, cunoscut sub numele de „Villaggio delle Zucche di Nonno Andrea”, se află în localitatea Villorba, în apropierea orașului Treviso, din regiunea Veneto, în nordul Italiei.

Evenimentul a început în urmă cu o lună și continuă până pe 2 noiembrie, oferind vizitatorilor ocazia să descopere o fermă transformată într-un sat de poveste, cu jocuri și tot felul de decorațiuni din dovleci.

Organizatorii au cultivat anul acesta dovleci pe o suprafață de peste 50 de hectare, potrivit Nordest24, care a discutat cu Carlo Giustini, responsabilul de marketing al fermei. Producția depășește un milion de exemplare, din mai mult de 100 de soiuri.

Radio Dovleac, postul de radio din Satul dovlecilor

Una dintre principalele atracții ale festivalului este labirintul amenajat într-un lan de porumb, pe o suprafață de peste două hectare. Vizitatorii pot explora traseele printre plantele înalte, într-o experiență care îmbină distracția cu descoperirea naturii.

Apreciată în special de copii, o altă atracție este piscina umplută cu boabe de porumb, în care se pot juca și adulții.

În sat au fost amenajate și spații cu jocuri tradiționale din lemn, decorațiuni realizate din dovleci și un „sat înfricoșător”, inspirat de atmosfera Halloweenului.

Festivalul are chiar și un post de radio propriu, numit „Radio Zucca”, adică „Radio Dovleac”.

O fermă transformată într-o destinație turistică

Satul dovlecilor face parte dintr-un proiect mai amplu al fermei Nonno Andrea, care își propune să atragă vizitatori în toate anotimpurile.

„Visul nostru, ca fermă, ca întreprindere agricolă, este să reușim să punem în valoare zona rurală în care ne aflăm, în toate anotimpurile sale”, a explicat responsabilul de marketing al fermei.

Ferma pregătește acum și plantarea a sute de mii de lalele, pe care turiștii le vor putea culege în sezonul următor.

Primăvara, vizitatorii pot admira livezile înflorite și câmpurile de lalele, iar vara sunt organizate activități în mijlocul lanurilor de floarea-soarelui.

După dovleci, pregătiri pentru Crăciun

Odată cu încheierea festivalului de toamnă, organizatorii vor începe pregătirile pentru sărbătorile de iarnă.

Carlo Giustini a precizat că nu va fi amenajat un sat de Crăciun propriu-zis, însă exteriorul restaurantului fermei și al magazinului va fi decorat cu luminițe și brazi.

Vizitatorii vor putea savura ciocolată caldă, rulouri cu scorțișoară și dulciuri specifice sărbătorilor. Magazinul fermei va oferi și produse preparate din recoltele proprii, care pot fi cumpărate pentru a fi oferite cadou.

Până atunci, dovlecii rămân principala atracție a fermei din apropierea orașului Treviso, unde festivalul de toamnă continuă până la începutul lunii noiembrie.

Satul dovlecilor arată cum o fermă dintr-o zonă rurală, aflată în afara marilor destinații turistice, poate deveni un loc de atracție pentru vizitatori. O idee simplă, construită în jurul produselor agricole și al tradițiilor locale, poate contribui la dezvoltarea durabilă a unei comunități locale.

Recomandarea video

SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
G4Media
Drăgușin a mers spre Chivu, imediat după meciul pierdut la Milano: „Bineînțeles, asta nu se discută!”
GSP.ro
Peste 12.000 de persoane au încasat pensii de serviciu în septembrie 2026. Câți bani au primit magistrații
Gandul
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Cancan
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Prosport
Lula da Silva câștigă un nou mandat istoric de președinte în Brazilia. Stânga rămâne la putere împotriva tuturor așteptărilor
Libertatea
Ce se pune lângă icoană în ajunul Sfântului Dumitru, pentru sănătatea și binele întregii familii
CSID
Mașina Zilei: Honda CR-V din 2017, un SUV diesel la sub 9.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Promotor