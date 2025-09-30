Scena în format streaming: Primul abonament de teatru online din România

PiciordePlay, platforma culturală digitală dedicată teatrului, deschide o nouă etapă în consumul de cultură din România prin lansarea primului abonament lunar de teatru online.

Serviciul oferă acces nelimitat la o arhivă în continuă extindere, care reunește peste 20 de spectacole cu actori consacrați precum Marius Manole, Ilona Brezoianu, Medeea Marinescu, Radu Iacoban, Vlad Logigan sau Cuzin Toma.

Oferta include atât producții clasice, „Romeo și Julieta”, „Take, Ianke și Cadîr”, „Tartuffe, cât și piese contemporane de succes, precum „Prenumele” sau „Fata din Curcubeu”.

„Am construit PiciordePlay din convingerea că teatrul trebuie să ajungă la toți oamenii, nu doar la cei care locuiesc aproape de o scenă. Acum facem un pas firesc spre un model digital sustenabil, care democratizează accesul și transformă teatrul într-o experiență la îndemâna oricui”, a declarat Alexandru Aramă, co-fondator al platformei.

Datele susțin nevoia unei astfel de inițiative: conform barometrului Cultura Data 2023, doar 12% dintre români merg la teatru măcar o dată pe an și doar 3% lunar.

În schimb, sondajele interne arată că aproape jumătate dintre utilizatorii PiciordePlay urmăresc spectacole de fiecare dată când apare ceva nou, iar nivelul de satisfacție este de aproape 9 din 10, mult peste media pentru evenimente culturale din România.

Pe lângă componenta de divertisment, platforma devine și un instrument de educație culturală accesibilă, oferind o bibliotecă de texte și spectacole fundamentale.

Prin Asociația de Teatru Digital, inițiatorii dezvoltă proiecte prin care teatrul ajunge la persoane cu dizabilități, seniori, tineri din medii vulnerabile și comunități românești din diaspora.