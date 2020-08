Sebastian Roncea a început să facă papioane, iar acum are în atelier sute de modele de piei. Iţi poţi comanda genţi, pălării cu piele, tapiţerie auto, scaune pentru living, mese de cafea sau lămpi îmbrăcate în piei rare. Preţutile produselor variază de la 10 euro la 15.000 de euro. Creaţiile sunt cerute şi în Italia, Franţa, Anglia, India sau America.

„Clienţii când vin la atelier rămân uimiţi de ce văd aici, sunt ca la muzeu. Am pornit de la un papion din cămaşa mea proprie şi am perseverat cu o geantă// interioare de maşini, am făcut şi la avioane, elicoptere”, spune designer-ul Sebastian Roncea.

Ce aduce în plus, pentru un om, un obiect din piele? „Rafinament, îţi conturează ţinuta. Lucrurile astea sunt de durată, poţi să le laşi şi moştenire”, spune artistul.