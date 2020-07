Serialul german care a prezis pandemia de coronavirus. De ce a fost la un pas să fie retras de ZDF

Producţia germano-daneză, Sløborn, serialul dramatic devenit viral, filmat în 2019, a prevăzut criza Covid-19.

Filmul este transmis de Televiziunea Germană, în timp ce întreg mapamondul luptă împotriva noului coronavirus.

În momentul în care o boală similară gripei aviare şi transmisă prin intermediul porumbeilor este descoperită în nordul Chinei, locuitorii unei insule idilice din Marea Nordului nici nu bănuiesc ce urmează să se întămple.

Într-o zi, o barcă cu vele, care transporta cadavrele mumificate ale unui cuplu britanic, naufragiază pe insulă. Ulterior, se dovedeşte că respectivele cadavre erau purtătoare ale virusului periculos ce avea sa se răspândească cu rapiditate în toată lumea.

Scenariul de mai sus sună ca şi cum ar fi inspirat din situaţia actuală, creată de pandemia de Covid-19. Însă, în realitate, Sløborn, un serial germano-danez, a fost filmat încă de anul trecut. În prezent este difuzat de Televiziunea Germană, în timp ce Europa şi întreaga lume luau contact cu efectele adevăratei pandemii.

Productia, cu un titlul sugestiv (Sløborn - Ardere lentă), spune povestea despre cum viaţa pe o insula fictivă ce poartă numele serialului ia o întorsătura haotică şi distructivă din momentul în care virusul pune stăpânire pe tot.

Locuitorilor li se recomandă să poarte măşti de protecţie şi să practice distanţarea socială. Sunt introduse reguli de carantină şi apar multiple teorii ale conspiraţiei cu privire la originea focarului.

Realizatorii producţiei au descris-o ca fiind "un thriller post-apocaliptic transpus într-o epopee modernă" care explorează "ce anume se întâmplă cu oamenii epocii moderne atunci când pojghiţa fină pe care păşeşte civilizaţia noastră începe să se crape şi să se prăbuşească".

Serialul a fost la un pas să fie retras tocmai pentru ca şefii postului german ZDF au considerat că scenariul ar putea fi prea apropiat de

realitate şi nu ştiau cum va fi primit de telespectatori.

"Întrebarea era dacă am putea să cerem publicului nostru să vizioneze producţia chiar în aceste momente", a mărturisit regizorul serialului, Christian Alvart, înainte de difuzare.

Alvart a povestit că s-a inspirat de la idea că "de regulă, dezastrele se întâmplă oriunde altundeva" şi şi-a pus întrebarea "oare cum ar fi dacă un astfel de fenomen ar lovi mai aproape de casă?".

"Cu toţii auzim, în mod constant, ştiri despre catastrofe care se întâmplă în lume, dar, de regulă, vieţile noastre continuă la fel de normal", a mai spus Alvart, citat de theguardian.com.

Atunci cănd Germania se afla în carantină, serialul era in procesul de producţie. “Faptul că ştiam că am filmat acest serial cu un an în urmă, mi-a dat fiori pe şira spinării", a completat Alvart.

Criticii de film germani au glumit pe seama serialului care a fost filmat pe insula Nordeney şi în staţiunea poloneză Sopot, la sfârşitul lui 2019.

"Nu tocmai subtil" a fost comentariul revistei "Der Spiegel", cu o posibilă referire la una dintre simptomele bolii şi anume, secreţiile de sânge din globul ocular.

Publicatia “Süddeutsche Zeitung” s-a remarcat prin comentariul conform căruia producţia ar fi fost "un film despre fuga de groază şi catastrophe," daca nu ar fi "reamintit în mod constant despre ştirile reale ale ultimelor luni".

Publicaţia ‘Die Zeit” a descris producţia ca fiind "serialul coronavirusului reticent sau acompaniamentul fictiv al realităţii ultimelor luni".