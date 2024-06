Sonda chineză se întoarce pe Pământ cu mostre de pe partea enigmatică a Lunii

Misiunea chineză Chang'e-6 a decolat cu succes de pe partea întunecată a Lunii, transportând roci şi praf lunar, potrivit Gizmodo. Aceasta reprezintă prima tentativă de a returna mostre de pe partea misterioasă şi îndepărtată a Lunii.

Naveta spaţială Chang'e-6 a aterizat pe Bazinul Aitken, un crater gigantic care ar putea deţine indicii despre formarea şi istoria Lunii. Oamenii de ştiinţă cred că acest crater ar putea dezvălui părţi din mantaua (stratul de sub crustă) Lunii.

Studierea acestor mostre ar putea oferi informaţii valoroase despre impactele timpurii care au modelat atât Pământul, cât şi Luna. În plus, aceste mostre ne-ar putea ajuta să înţelegem de ce partea întunecată a Lunii arată atât de diferit faţă de partea îndreptată spre Pământ - partea îndepărtată are mult mai multe cratere şi lipsesc câmpiile mari de lavă întunecată care domină partea apropiată.

După ce şi-a colectat încărcătura, Chang'e-6 se află acum pe drumul de întoarcere spre Pământ. Misiunea este programată să livreze mostrele în jurul datei de 25 iunie.

Această misiune de recoltare de succes a probelor lunare vine după misiunea Chang'e-5 a Chinei, care a returnat probe lunare în 2020, marcând prima astfel de misiune în peste 40 de ani.