Ştiri noi despre Ana Maria Pătru - lansarea unui ONG dedicat femeilor puternice (P)

La începutul anului 2023, Ana Maria Pătru, care în trecut s-a aflat la conducerea Autorităţii Electorale Permanente din România, a lansat ONG-ul " Women for a Better Society . Acest proiect reflectă nu doar o schimbare de direcţie în cariera sa, ci şi o transformare într-o forţă mobilizatoare pentru femei. Prin intermediul acestei iniţiative, Ana Maria Pătru doreşte să ofere femeilor nu doar o voce, ci şi un spaţiu în care să-şi manifeste potenţialul şi să se implice activ în comunitate.

Ana Maria Pătru se ridică prin ,,Women for a Better Society”

Experienţa sa profesională şi personală, marcată de provocări şi reuşite, devine acum resursa-cheie în sprijinirea femeilor care doresc să-şi afirme independenţa şi să-şi facă auzite opiniile. "Women for a Better Society" nu este doar un ONG, ci un catalizator pentru schimbare şi progres, aşa cum au fost pentru fosta şefă AEP şi întâmplările nefaste prin care a trecut. Ana Maria Pătru devine o sursă de inspiraţie şi mentorat pentru femei, oferindu-le instrumentele necesare pentru a-şi contura propria identitate şi a se implica în mod activ în transformarea societăţii, inclusiv în politică. Această iniţiativă proiectată de Ana Maria Pătru nu numai că oferă un refugiu femeilor, dar le încurajează să-şi depăşească limitele şi să devină lideri în propriile comunităţi. Prin dedicarea ei de a face din "Women for a Better Society" un centru de excelenţă în dezvoltarea personală şi profesională a femeilor, Ana Maria Pătru devine un model şi o forţă de împuternicire. Astfel, experienţa ei nu este doar o poveste personală, un subiect de carte şi un exemplu de putere, ci un instrument pentru schimbare şi un motiv pentru care fiecare femeie ar trebui să îşi descopere vocea şi să o facă auzită.

Ce plănuieşte Ana Maria Pătru să facă în continuare:

După aproape două decenii de implicare în politică, la nivel înalt, Ana Maria Pătru cucereşte scena globală. Recent, Fosta şefă AEP, a fost invitată la ,,Future Inovation Summit”, prestigiosul eveniment organizat în Dubai, care strânge laolaltă cei mai importanţi oameni din domenii precum: Fintech, Sănătate, Educaţie, Sustenabilitate şi dezvoltare socială.

,,Astăzi, mă simt privilegiată să stau în faţa voastră şi să discut despre un subiect care mi-a atins inima profund - unitatea şi curajul femeilor. Ştiu că mulţi dintre voi vă luptaţi cu provocări, cu situaţii dificile şi cu obstacole care par insurmontabile, dar să ştiţi că suntem aici pentru voi, ca sursă de sprijin şi inspiraţie”, a spus Ana Maria Pătru pe scena din Dubai.

Emoţionată, Ana Maria Pătru a reuşit să transforme trăirile personale într-un puternic mesaj de încurajare a femeilor din întreaga lume:

,,Tăcerea şi pasivitatea nu mai sunt opţiuni acceptabile de mult timp. În schimb, este timpul să vă folosiţi vocea şi să vă faceţi auzite. Nu trebuie să vă fie teamă să vă exprimaţi opiniile, să vă ridicaţi împotriva injustiţiei şi să acţionaţi. Fiecare voce contează, iar fiecare acţiune poate duce la transformări semnificative”, a completat fosta şefă AEP.

Povestea prin care a trecut Ana Maria Pătru a devenit inclusiv subiect de roman, scris de avocata sa, Eliza Ene-Corbeanu.