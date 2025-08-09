Sunt sigure cremele de protecție solară? Răspunsul surprinzător al specialiștilor

Dermatoloaga Ana Molina, invitată recent în cadrul platformei „Tengo un Plan”, demontează unul dintre cele mai răspândite mituri despre cremele de protecție solară. „Da, conțin substanțe chimice, însă acestea sunt prezente în doze reglementate și considerate sigure. Mai mult chiar, chiar și cei care nu folosesc aceste produse au urme din aceste substanțe în organism, pentru că ele se găsesc deja în apă și în mediul înconjurător”, a explicat specialista pentru Vanguardia.

Molina atrage atenția că soarele este principalul dușman al pielii și poate agrava afecțiuni precum acneea, deoarece deprimă sistemul imunitar și favorizează proliferarea bacteriilor. Din acest motiv, protecția solară este necesară nu doar vara, ci pe tot parcursul anului. Expunerea moderată, de aproximativ 10-15 minute pe zi fără cremă, la ore potrivite sau lângă o fereastră, este suficientă pentru a stimula producția de vitamina D. Ulterior, aplicarea unui produs cu factor de protecție este esențială.

Potrivit dermatoloagei, neîncrederea în cremele solare este alimentată de dezinformare. „Faptul că aceste substanțe există în organism nu înseamnă că folosirea lor este periculoasă. Produsele sunt reglementate și testate, iar riscurile apar doar atunci când nu ne protejăm corect de radiațiile solare”, subliniază ea.

Cum aplici corect cremele de protecție solară?

Molina recomandă folosirea unei cantități corecte de produs, pentru ca protecția indicată pe etichetă să fie eficientă. Pentru față, este necesară aplicarea unei cantități echivalente cu lungimea a două degete întregi, iar pentru corp, aproximativ 30 de mililitri – cât un pahar mic de lichior. În cazul spray-urilor, se recomandă șase pulverizări pentru față și aproximativ 60 pentru corp, distribuite uniform pe toate zonele expuse.

Mesajul specialistei este clar: cremele de protecție solară sunt sigure, testate și indispensabile pentru sănătatea pielii. Evitarea lor nu reduce expunerea la substanțele chimice, însă ne lasă vulnerabili în fața efectelor nocive ale soarelui. Aplicarea corectă și consecventă poate face diferența dintre o piele protejată și una supusă riscurilor.