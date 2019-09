„Ţara arde şi parlamentarul se relaxează”. Cum a ales un politician britanic să se comporte în timpul dezbaterii aprinse pe tema Brexit | FOTO, VIDEO

Un parlamentar din Partidul Laburist, Anna Turley, l-a descris pe „politicianul relaxat” ca fiind „întruchiparea fizică a aroganţei, nepoliteţei şi sfidării din parlament”, relatează metro.co.uk.

Rees-Mogg a fost criticat în timpul dezbaterii de către Caroline Lucas, un parlamentar din Partidul Ecologist, care a spus că limbajul corpului său era „sfidător”. „Este lăţit pe toată banca de parcă această dezbatere este cea mai plictisitoare şedinţă din lume”, a adăugat Lucas.

WATCH: @CarolineLucas lays into Jacob Rees-Mogg for his "contemptuous" body language during tonight's emergency debate.



"The leader of the house has been spread across around three seats, lying out as if that was something very boring for him to listen to tonight." pic.twitter.com/KIQwYGTBqb