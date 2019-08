Taylor Swift şi-a lansat cel de-al şaptelea album de studio, "Lover"

Taylor Swift şi-a lansat, vineri, cel de-al şaptelea album de studio, "Lover", iar materialul discografic prezintă un univers muzical romantic şi colorat, foarte diferit de sumbrul "Reputation", apărut pe piaţă în 2017, potrivit Daily Mail.

Taylor Swift a lansat deja câteva single-uri de pe noul album, care conţine în total 18 cântece.

Astfel, piesa "You Need to Calm Down" a fost lansată special în iunie, lună dedicată drepturilor comunităţii LGBTQ (lesbiene, gay, bisexuali, transsexuali, queer). De asemenea, "Me!", lansată în aprilie, s-a situat pe primul loc în topul celor mai vizionate videoclipuri ale unui artist solo, în primele 24 de ore de la lansare, pe platforma online YouTube. Clipul, în care apare şi solistul trupei Panic! at the Disco, Brendon Urie, a fost vizionat de 65,2 milioane de ori în primele 24 de ore de la lansarea pe platforma deţinută de Google.

Taylor Swift, în vârstă de 29 de ani, este unul dintre cel mai bine vânduţi artişti din lume, cu peste 40 de milioane de albume şi 130 de milioane de single-uri. Aceasta a primit, de-a lungul carierei, zece premii Grammy, 23 de Billboard Music Awards şi un premiu Emmy. Cel mai recent album de studio al cântăreţei, "Reputation", a fost lansat în noiembrie 2017 şi a fost desemnat materialul discografic al anulului 2018 de revista americană Billboard.

