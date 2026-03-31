Țigările electronice pot ajuta mai eficient la renunțarea la fumat, dar experții avertizează asupra riscurilor

Cercetarea, publicată în revista științifică Addiction, arată că utilizarea țigărilor electronice cu nicotină crește șansele de renunțare la fumat comparativ cu terapiile clasice de substituție a nicotinei, precum plasturii sau guma. Studiul a analizat 14 revizuiri sistematice realizate între 2014 și 2023 și a inclus și o analiză Cochrane din 2024. Conform acesteia, între două și cinci persoane în plus din fiecare 100 de utilizatori reușesc să renunțe la fumat atunci când folosesc țigări electronice, comparativ cu terapiile tradiționale, mai scrie Euronews.

Potrivit cercetătoarei Angela Difeng Wu, de la Departamentul Nuffield de Științe ale Sănătății Primare din Oxford, dovezile privind eficiența acestor produse sunt „clare și consistente” în studiile analizate.

Dovezile privind efectele adverse rămân limitate

În același timp, cercetătorii subliniază că dovezile privind efectele adverse grave sunt încă neconcludente. Pentru majoritatea altor efecte secundare analizate, studiile nu au identificat diferențe majore între utilizarea țigărilor electronice și alte metode de renunțare la fumat. Pe de altă parte, o cercetare publicată în februarie 2026 arată că persoanele care folosesc țigări electronice sunt expuse la substanțe chimice cu potențial cancerigen. Se întâmplă chiar dacă nivelul acestora este semnificativ mai mic decât în cazul fumatului clasic.

Deși unele studii indică beneficii în renunțarea la fumat, Organizația Mondială a Sănătății rămâne critică față de utilizarea țigărilor electronice. Potrivit estimărilor publicate în 2025, peste 100 de milioane de persoane din întreaga lume folosesc aceste produse. Dintre acestea, cel puțin 15 milioane sunt copii cu vârste între 13 și 15 ani. Datele arată că, în țările unde există statistici, copiii sunt de aproximativ nouă ori mai predispuși decât adulții să folosească țigări electronice.

Specialiștii recomandă prudență

Experții subliniază că, deși țigările electronice pot fi un instrument util pentru fumătorii care vor să renunțe la tutun, acestea nu ar trebui considerate produse complet sigure. În special, specialiștii avertizează că persoanele care nu fumează ar trebui să evite utilizarea lor. Acestea pot duce la dependență de nicotină și la alte probleme de sănătate.

Pe fondul creșterii popularității acestor produse, autoritățile și experții în sănătate publică cer mai multe studii privind efectele pe termen lung și reguli mai stricte pentru a limita accesul minorilor la țigările electronice.