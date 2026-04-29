Un actor celebru a scris un roman despre copiii ucraineni răpiți în timpul războiului cu Rusia

Un actor celebru a scris și lansat un roman despre copiii ucraineni răpiți în timpul războiului cu Rusia. El a dezvăluit că i-a venit ideea să scrie o carte după ce a aflat informații despre războiul din Ucraina.
sursa foto: Facebook
Petru Mazilu
29 apr. 2026, 07:42, Politic

Actorul francez Jean Reno a lansat un roman despre copiii ucraineni răpiți în timpul războiului, potrivit Live Ukraine.

Cartea este un thriller de spionaj cu titlul „Evadarea”. Protagonistul este un agent al serviciului francez de informații externe care pornește într-o misiune pentru a-i găsi pe copiii ucraineni răpiți și pentru a documenta crimele de război rusești.

Reno a spus că a decis să scrie romanul după ce a aflat că peste 19.000 de copii ucraineni au fost luați de ruși din teritorii ocupate temporar.

„Am fost extrem de șocat. Mi s-a părut o nebunie că acești copii sunt duși pentru a fi spălați pe creier. Nu sunt implicat în politică – am vrut să transform asta într-un roman”, a spus el.

Estimarea privind numărul copiilor răpiți a fost făcută de autoritățile ucrainene și de ONU.

Recomandarea video

INVESTIGAȚIE | O firmă din holdingul Nordis a proiectat vila lui Sorin Grindeanu din Dumbrăvița
G4Media
Lovitură de teatru în cazul bărbatului care și-a omorât tatăl cu peste 200 de lovituri de cuțit. Ucigașul a fost eliberat imediat
Gandul
A MURIT Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul Sănătății cere anchetă
Cancan
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport
Ultimele date despre Alina Apostol, românca deținută în China din 2017. Imagini din satelit cu penitenciarul unde este închisă și muncește forțat
Libertatea
Valentina, femeia de 45 de ani, moartă după un lifting facial. A stat 10 zile în comă! Medicul care a operat-o a răbufnit: Acum să mă laud și eu un pic, am totuși o experiență
CSID
MLI-84 Jderul, trimis la pensie de Lynx KF41. România alege blindatul de ultimă generație
Promotor