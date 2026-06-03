Un bărbat a câștigat aproape 30.000 de lire după ce angajatorul nu i-a oferit de lucru

Shabin Shaji s-a mutat în Regatul Unit în 2023 pentru a lucra ca îngrijitor. El a ajuns în Stafford după ce a obținut o viză de muncă și un certificat de sponsorizare de la compania Swan Care Solutions, potrivit The Guardian.

Convins că există o cerere mare de personal în domeniul îngrijirii, bărbatul și-a cumpărat o mașină și a urmat cursuri de pregătire online. Cu toate acestea, după sosirea în Marea Britanie, nu a primit niciun schimb de lucru. Potrivit documentelor prezentate în instanță, acesta a cerut în repetate rânduri să fie programat la muncă. Solicitările sale au rămas fără rezultat.

Situația a fost agravată de condițiile vizei. El nu putea lucra liber pentru alți angajatori și a rămas fără venituri. La un moment dat, a fost nevoit să apeleze la organizații caritabile pentru a se întreține. Bărbatul a declarat că a supraviețuit perioade îndelungate cu alimente ieftine și ajutor primit de la comunitatea locală și de la biserică.

În cele din urmă, el a găsit un alt angajator dispus să îi ofere sponsorizare. Totuși, experiența i-a afectat grav situația financiară și starea de sănătate. Judecătorul a concluzionat că angajatul era pregătit și disponibil să lucreze, însă compania nu i-a oferit activitate și nu l-a plătit. Tribunalul a decis că salariile i-au fost reținute în mod nejustificat.

Pe lângă despăgubirile de aproape 30.000 de lire, compania a fost obligată să suporte și cheltuieli de judecată. Instanța a mai aflat că licența firmei de a sponsoriza lucrători străini a fost retrasă în anul 2024.