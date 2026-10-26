Un delfin roz, filmat în largul coastelor Omanului, a devenit viral. Specialiștii explică de ce are această culoare neobișnuită

Animalul a fost filmat în apropierea plajei Qantab, la mică distanță de Muscat, capitala Omanului, potrivit publicației Oman Observer. În imagini, delfinul cu pielea rozalie înoată printre exemplare mult mai închise la culoare, ieșind periodic la suprafața apei. Aspectul său a provocat comparații cu celebrii delfini roz din Amazon, însă experții spun că este vorba despre o altă specie.

Ce specie este delfinul roz și de unde provine culoarea

Aida al Jabri, specialistă în mediu marin în cadrul Autorității pentru Mediu din Oman, a identificat animalul din prima filmare drept un delfin Risso, cunoscut științific sub numele de *Grampus griseus*.

🚨Report: A rare pink dolphins was spotted swimming near Qantab Beach along the coast of Oman https://t.co/GbsG5IThNT — The Calvin Coolidge Project (@TheCalvinCooli1) October 21, 2026

Această specie are o particularitate surprinzătoare: exemplarele tinere sunt de obicei cenușii sau maronii, dar culoarea pielii se poate modifica semnificativ odată cu înaintarea în vârstă. Delfinii Risso acumulează numeroase cicatrici, inclusiv în urma interacțiunilor cu alți delfini. Țesutul cicatricial este mai deschis la culoare, astfel că unele exemplare ajung să pară aproape albe.

Nuanța rozalie poate fi accentuată de circulația sângelui în vasele aflate aproape de suprafața pielii, dar și de lumina soarelui și reflexiile apei. Specialiștii nu au stabilit însă cât a contribuit fiecare factor la aspectul exemplarului filmat în Oman.

Nu toate videoclipurile cu delfini roz din Oman sunt autentice

Odată cu răspândirea imaginilor, pe internet au apărut și alte filmări atribuite aceleiași observații. Autoritățile din Oman au confirmat autenticitatea primei înregistrări de la Qantab, dar au pus la îndoială un al doilea videoclip, care părea să prezinte un delfin cu cocoașă de culoare roz.

Potrivit Aidei al Jabri, această specie nu este întâlnită în mod obișnuit în apele din apropierea orașului Muscat.

Delfinii cu cocoașă sunt observați în alte regiuni ale Omanului, printre care Musandam, Masirah, Al Wusta și Dhofar. Experții au avertizat că unele videoclipuri distribuite online pot include imagini din alte țări, prezentate în mod eronat ca fiind filmate în Oman.

Delfinul roz din Oman este diferit de cel din Amazon

Cel mai cunoscut delfin roz este boto, o specie care trăiește în apele dulci ale bazinelor Amazonului și Orinoco din America de Sud. La acești delfini, nuanța roz poate deveni mai pronunțată odată cu maturizarea, fiind influențată de pigmentație, circulația sângelui și cicatrici.

Delfinul Risso este însă o specie marină distinctă. De asemenea, culoarea roz nu demonstrează că animalul suferă de albinism sau de o afecțiune medicală.

Specialiștii subliniază că identificarea unei eventuale probleme de sănătate nu poate fi făcută doar pe baza culorii observate într-o filmare. Autoritatea pentru Mediu din Oman a mai semnalat că, în septembrie, un pescar a observat un delfin complet alb în apropierea insulei Masirah.